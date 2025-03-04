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台中市推清明掃墓免費接駁專車 15日起跑

2025/3/4 15:29
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（中央社記者郝雪卿台中4日電）清明掃墓時節到至，台中市政府民政局今天指出，從3月15日至4月4日期間假日時段，陸續在太平、后里、豐原、沙鹿及霧峰等5區提供清明掃墓免費接駁專車，滿載即發車。

清明節將至，不少民眾利用假日返鄉掃墓。台中市民政局表示，為避免公墓附近交通打結，將於3月15日至4月4日期間假日時段，陸續在太平、后里、豐原、沙鹿及霧峰等5區提供清明掃墓免費接駁專車，滿載即發車，並視人潮機動調配班次。

台中市民政局長吳世瑋指出，太平區接駁車15日起發車、后里區16日起發車、豐原區22日起發車、沙鹿區29日起發車，霧峰區於4月4日提供接駁專車。提醒假日各墓區將視人潮進行交通管制，禁止私人車輛進入墓區，民眾可多加利用接駁專車。

吳世瑋表示，民眾也可提前或利用平日前往祭祀，避開假日人潮，或利用台中市生命禮儀管理處「線上祭拜系統」進行追思，系統囊括台中公立納骨堂塔、公墓、樹葬及海葬區，家屬可依意願上傳往生先人照片及留下追思語句，並透過「實地拍攝」影片引導祭拜。

他指出，「線上祭拜系統」包含祭拜土地公、地藏王菩薩，抵達櫃位、把貢品擺上供桌等流程如實呈現，還可「客製化」設定亡者宗教類別、葷素習慣等個人化選項，讓家屬在遠方也如臨其境。

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吳世瑋表示，凡往生先人有申請使用台中市公立納骨堂塔者，家屬可申請系統帳號，登入後即可維護「追思園地」或進行「線上祭拜」。

生命禮儀管理處統計，系統自推出以來，祭拜人次從民國108年的115次，至去年高達6290次，數年間使用人數大幅增加，成長近55倍，顯示民眾對於線上祭拜的接受度與需求逐年攀升，在科技輔助下，讓傳統文化與現代生活完美結合。（編輯：戴光育）1140304

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