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布袋海巡PP-3526巡防艇成軍 擴大人力招募

2025/3/6 19:29（3/6 19:41 更新）
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海巡署艦隊分署布袋海巡隊6日下午舉行PP-3526巡防艇成軍典禮，各界與會見證，將助強化海巡隊在保護海域安全方面的決心與專業。（布袋海巡隊提供）中央社記者蔡智明傳真 114年3月6日
海巡署艦隊分署布袋海巡隊6日下午舉行PP-3526巡防艇成軍典禮，各界與會見證，將助強化海巡隊在保護海域安全方面的決心與專業。（布袋海巡隊提供）中央社記者蔡智明傳真 114年3月6日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）海巡署艦隊分署第十三（布袋）海巡隊今天下午舉行PP-3526巡防艇成軍典禮及祈福儀式，並同步舉辦海巡人力招募活動，布袋海巡隊長詹文中期待更多熱心青年投入海巡行列。

成軍典禮及祈福儀式由詹文中主持，海巡署中部分署分署長王正信、布袋鎮長蔡瑋傑、東石鄉長林俊雄、東石高中校長蔡吉郎、布袋國中校長呂文賢等人共襄盛舉。

詹文中致詞表示，今天特別邀請在地學校校長、民代與會並登艇參觀，了解海巡工作內容、巡防艇操作及海巡隊的各項職責，希望透過此宣傳方式，增進外界對海巡的瞭解，鼓勵更多年輕人加入海巡隊伍。

詹文中表示，布袋海巡隊配置有100噸巡防艇一艘、35噸巡防艇5艘、CP近岸巡防艇；PP-3526巡防艇是海巡署籌建海巡艦艇發展計畫的新式35噸級巡防艇，具有速度快、吃水淺、操縱靈活性高與環保節能減碳功能。

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此外，PP-3526巡防艇為35噸級巡防艇船長22.35米、船寬5.12米，最大吃水1米，續航力可達676浬，船體採用高張力鋁合金材質，最高船速可達45節。

詹文中強調，PP-3526巡防艇的投入使用，代表著海巡隊在保護海域安全方面的決心與專業。（編輯：李淑華）1140306

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