邀市民種樹 高市植樹節免費贈2萬餘株樹苗

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（中央社記者林巧璉高雄10日電）植樹節將至，高雄市今年免費提供2萬2800株樹苗，邀請市民種樹共創綠色資產，12日上午8時30分將在38個區公所分送羅漢松、台灣欅、光臘樹、楓香及阿勃勒等5種小樹苗。

高雄市農業局表示，「植樹減碳」是目前全球關注的重要議題，植樹造林不僅可固碳，同時具備涵養水源、維護生物多樣性等多元效益。擴大栽種樹木，增加綠覆面積，能減少大氣中二氧化碳含量，達到共同減碳提升環境品質。

農業局新聞稿表示，今年植樹節推出「2025綠活高雄~植樹趣」活動，多種一棵樹，就多一分維護生態環境。植樹行動，就是為地球種下永續希望，為環境永續共盡心力。希望透過提供免費苗木，讓市民生活環境更貼近自然並增加城市綠腹地。

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農業局提醒，市民領取免費樹苗不必攜帶任何證件，可直接到各區公所免費領取，但要自備環保袋，每人可領取樹苗2株，每個區公所限量600株，數量有限，送完為止。

此外，民眾也可以在平常日上班時間，到燕巢深水苗圃領取小樹苗；深水苗圃以培育造林喬木為主，每年維持培育4至6萬株樹苗，提供民眾、機關團體造林、獎勵輔導造林及自行造林所需，市民每年可以憑身分證免費領取5株樹苗，機關團體或社區可以透過發文申請，每年可以領50棵的樹苗。（編輯：李亨山）1140310