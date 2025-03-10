墾丁社頂部落山桂花開 大白斑蝶漫天飛舞

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（中央社記者黃郁菁屏東縣10日電）屏東墾丁社頂部落為熱門賞蝶景點，近期逢山桂花開，大白斑蝶漫天飛舞；墾管處表示，大白斑蝶今年冬數量比往年多，且此季節一枝獨秀，又棲於小冠叢上，有利觀賞。

墾丁國家公園管理處今天在臉書（Facebook）分享由導演詹家龍所拍攝的大白斑蝶影片，低矮樹叢上點綴著一隻隻黑白相間蝴蝶，十分賞心悅目。

墾管處保育科研究員謝桂禎告訴中央社記者，今年冬季有雨，大白斑蝶幼蟲受惠於食草豐富，數量雖不及夏季，卻高於往年冬天。且最近山桂花盛開，看向小冠叢視線為平視，又長在路邊有陽光照耀處、有利於觀察；再加上未到其他種類蝴蝶活躍季節，大白斑蝶可說是一枝獨秀。

謝桂禎說，大白斑蝶體型較大，因此數量約20隻時，視覺上就已頗為壯觀。相較之下紫斑蝶則需約200隻，才會讓人有明顯感受。至於適宜賞蝶地點，社頂部落生態旅遊路線上，都相當容易觀察到，主要須有陽光在，濕氣重不利於蝴蝶飛行。

大白斑蝶因容易捕捉，又有「大笨蝶」之稱。謝桂禎說，其實不是因為笨，而是大白斑蝶幼蟲食草有毒、以毒素禦敵因此天敵較少，連落入蜘蛛巢穴都會被清出拒食，牠不怕天敵才飛得慢。不過仍呼籲民眾，在國家公園內禁止捕捉蝴蝶。

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依墾管處資訊，大白斑蝶前翅長約60至85公釐，雌雄斑紋近同。翅面白色、翅脈呈黑色，各外緣均有2個黑圈白紋，各室中央黑色斑，前翅中室端與近中央處有大型黑紋。

墾管處指出，大白斑蝶在台灣產於北部東北角濱海地區；南部則盛產於恆春半島、蘭嶼等地；在園內全區分布。牠們喜訪馬纓丹、長穗木、恆春山桂花、火筒樹、九重葛等吸食花蜜，由於產量較多，全年可見期長，體形較大、斑紋鮮明，動作緩慢利於觀察，是園內最重要觀賞蝶種之一。（編輯：李淑華）1140310