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議員質疑行人死傷全國最高 中市府：廣設安全設施

2025/3/11 19:40
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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市議員吳佩芸及陳俞融今天質疑，台中市去年行人死傷2833人居全國最高，籲落實人本環境。市府表示，持續廣設行人安全措施，並強化各族群交通安全知能及風險意識。

台中市8日發生無照酒駕闖紅燈撞死男大生案，無黨籍市議員吳佩芸在今天召開的市議會臨時會中質詢指出，市府只拿對自己有利的數據來詮釋、大做文章，根據交通部統計數據說明，台中市去年行人死傷人數為2833人，其中死亡人數55人，行人死傷人數不只是六都最高，更居全國之冠，行人死亡人數更比前年增加8人，不減反增。

吳佩芸質疑，市府究竟有沒有將亟需改善的路口納入檢討，又或者只是挑好做的來做，相信數字會說話，而市長盧秀燕面對這樣行人交通事故死亡人數全國之冠的成績，是否仍會覺得非常滿意，她希望台中市政府不要再欺騙市民，應積極改善行人的安全，才不會一次次被數字打臉。

民進黨台中市議員陳俞融說，這幾年來，台中市發生多起酒駕奪命案件，但市府對酒駕防治卻始終無積極作為，僅靠被動取締，卻未能落實源頭管理，對於高風險區域的監控、夜間酒駕頻繁路段的執法、酒駕累犯的管理，都沒有有效對策，導致憾事一再發生。

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台中市交通局表示，持續改善行人設施，截至今年2月底止，已在全市施作197處「行人穿越線退縮」、增設278座庇護島，建置88處行穿線照明、622處行人專用時相與行人早開時相、826處綠斑馬、標線型人行道總長達23公里。

交通局指出，市府也持續跨機關合作並成立專案，規劃對於兒童、婦女、高齡者等族群進行重點式強化宣導，透過淺顯易懂的宣導影片或課程，利用社區關懷據點、長青學苑及各區婦女會等區里系統，強化各族群交通安全知能及風險意識，提升市民通行安全。（編輯：謝雅竹）1140311

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