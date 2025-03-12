植樹節南投多地送苗木 盼民眾多種樹減碳護地球

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）今天植樹節，南投林業分署、日管處、埔里鎮公所、魚池鄉公所今天都辦理發送苗木活動，埔里鎮公所表示，全球暖化、氣候變遷與溫室效應日益嚴重，盼民眾多種樹，減碳護地球。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處今天在埔里虎頭山地理中心碑廣場、車埕遊客中心免費贈送苗木給民眾，共送出220株台灣原生種灌木苗，2小時就被搶光，日管處長柯建興表示，今天提供七里香、烏來杜鵑、金毛杜鵑等，盼提升民眾綠化意識、推廣低碳及固碳。

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農業部林業及自然保育署南投分署在分署本部、所轄台中、埔里、水里、丹大、竹山工作站及田中、林內分站同步辦理捐發票換樹苗，吸引民眾熱情參與，9000株樹苗全數送出，南投分署長李政賢說，提供苗木為蜜源植物，能吸引蜂、蝶停駐、促進授粉，不僅能讓庭院充滿生機，也為生物營造友善棲地。

埔里鎮公所今天也辦理贈苗活動，免費發送山櫻花等9種苗木花卉約1300株，埔里鎮長廖志城說，連續7年在3月至5月規劃「埔里育樹季」系列活動，也在植樹節當天免費送樹苗，樹木能吸收二氧化碳，淨化空氣與友善環境，民眾若有閒置土地希望配合多種樹。（編輯：李亨山）1140312