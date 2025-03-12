加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
格陵蘭議會選舉 親商民主黨擊敗執政聯盟
首頁 / 地方

伊甸基金會赴金門協助清潔輔具 盼提供更多樣服務

2025/3/12 14:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門12日電）伊甸基金會「輔具清一清」巡迴活動，今天到金門協助民眾清洗輪椅等輔具；基金會董事長陳宇昭說，金門輔具資源中心由伊甸承辦，盼未來計畫增加輔具清潔，提供金門民眾更多樣服務。

伊甸基金會今年展開「輔具清一清」全台輔具清潔巡迴活動，今天到金門協助有需求民眾清洗保養共22台輪椅及枴杖，陳宇昭、金門縣府參議陳祥麟及社會處長黃雅芬等出席活動。

陳宇昭表示，民眾會定期清洗衣服或床單等日用品，但輔具使用者卻未必懂得如何清洗、消毒輔具，「有些長者或使用者覺得卡卡的也無所謂」，因此伊甸今天到金門協助清潔及維修，透過高壓沖洗、蒸汽消毒、消毒水擦拭及保養檢修等，讓使用者能安全、舒適使用輔具。

陳宇昭也說，伊甸基金會承辦金門縣輔具資源中心，提供各項輔具服務，這次來到金門也與社會處溝通，盼未來輔具中心計畫能增加輔具清潔，以提供金門民眾更多樣服務。

google news透過 Google News追蹤中央社

伊甸基金會透過新聞稿表示，基金會除推廣輔具重要性，也投入輔具清潔服務，盼讓民眾在輔具使用上更安全、更有保障；伊甸也指出，金門位於亞熱帶氣候，加上每年春天霧季時，潮濕空氣讓住家環境易孳生黴菌，障礙者或長輩天天使用的輔具若沒有定期清洗消毒，可能對身體造成不良影響。

伊甸呼籲，民眾平時可留意使用情形，並定期保養，如扶手破損、輪胎卡毛髮、生鏽等，許多小細節若即時處理，能有效預防意外發生，而乾淨的輔具也可讓生活更有品質。（編輯：陳仁華）1140312

#伊甸基金會
#金門縣
#陳祥麟
#黃雅芬
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：