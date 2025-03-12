阿里山原住民下山就醫交通費補助 需3個月內提申請

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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）嘉義縣府今年向衛福部爭取補助阿里山原住民下山就醫交通費，具備原住民身分因病就醫就可申請，而非原住民身分的孕婦產檢及生產交通費也可申請，需於就醫後3個月內提出。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，阿里山原住民下山就醫需長途跋涉，今年向衛福部爭取到新台幣75萬7000元補助原住民就醫交通費，具備原住民身分因病就醫就可申請，今年還特別補助孕婦產檢及生產交通費，孕婦不限戶籍及原住民身分，只要住在阿里山都可申請補助。

此外，原住民入住住宿式長照機構超過20公里、未達40公里每次補助800元，超過40公里以上每次補助1600元。就醫者每人每季最多申請3次，每年總計10次為限，孕產婦則依據衛福部所規定之次數為限，入住住宿式長照機構者每人每年申請2次為限。

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縣長翁章梁表示，交通費補助對象為阿里山鄉原住民身分、且居住地無適當醫療或長期照顧機構提供所需醫療或長照服務者，符合規定可在就醫後3個月內檢附戶口名簿、就醫收據、孕婦健康手冊及機構入住證明等，向阿里山鄉衛生所或衛生室申請，補助經費用完截止。

衛生局長趙紋華說，原住民族地區就醫交通費補助去年有474人次受惠，今年再增加阿里山鄉非原住民身分可申請孕產婦產前檢查以及生產交通費補助，讓偏鄉孕產婦安心產檢及生產，未來將持續爭取經費，盼減輕民眾經濟負擔，獲得妥適醫療照護。（編輯：謝雅竹）1140312