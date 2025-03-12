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水林鄉長許山埜病逝 雲縣農業處機要科員代理

2025/3/12 17:21（3/12 17:31 更新）
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雲林縣水林鄉長許山埜日前病逝，雲林縣政府12日證實將派農業處機要科員張東凱（圖）代理水林鄉長，13日將在水林鄉公所舉行就職典禮。（張東凱提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年3月12日
雲林縣水林鄉長許山埜日前病逝，雲林縣政府12日證實將派農業處機要科員張東凱（圖）代理水林鄉長，13日將在水林鄉公所舉行就職典禮。（張東凱提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年3月12日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）雲林縣水林鄉長許山埜日前病逝，因所遺任期不足2年，依地方制度法不需要辦理補選，縣府派雲林縣政府農業處機要科員張東凱代理，明天早上在鄉公所舉辦就職典禮。

民進黨籍的許山埜近年罹患癌症，積極接受治療仍不敵病魔，8日凌晨病逝，享壽63歲；雲林縣民政處表示，因所遺任期不足2年，依地方制度法規定將盡速完成指派代理人選。

雲林縣今天證實將派張東凱代理水林鄉長，明天早上將在水林鄉公所舉辦就職典禮，由行政處長簡明欽擔任監交人。

張東凱現年33歲，曾擔任過立委張嘉郡國會助理、雲林縣長張麗善秘書、中國國民黨中央委員、中國國民黨雲林縣黨部副主委，現為雲林縣政府農業處機要科員。

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張東凱告訴中央社記者，感謝許山埜對於水林的奉獻，讓水林鄉發展進步，他絕對將延續其遺志推動鄉政。

張東凱強調，自己為國民黨籍，但自從進縣府任職後已未擔任黨職，未來將盡心盡力為水林鄉服務。（編輯：謝雅竹）1140312

許山埜
雲林水林鄉長許山埜病逝 縣府將指派代理
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