水林代理鄉長上任 張東凱：即起走訪24村傾聽民意

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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）雲林水林鄉長許山埜日前病逝，縣府派雲林縣政府農業處機要科員張東凱代理；張東凱今天在就職典禮上表示，即刻走訪水林鄉24村318鄰，傾聽民意，推動地方建設與發展。

民進黨籍的許山埜近年罹患癌症，積極接受治療仍不敵病魔，8日凌晨病逝，享壽63歲，因其所遺任期不足2年，依地方制度法規定不須補選，縣府派張東凱代理。

水林鄉公所今天舉行就職典禮，由縣府行政處長簡明欽擔任監交人，水林鄉代會主席周聯聰等人出席觀禮。

張東凱致詞時說，感念許前鄉長生前為水林辛苦付出與奉獻，使鄉政在各方面都有明顯進步，他的努力為地方發展與建設奠定非常重要基礎，相信他的精神永存，銘刻大家心中，永遠懷念他。

張東凱表示，未來日子裡，全力以赴帶領公所團隊，人事短時間內不會變動，繼續推動地方建設與發展，即刻起走訪水林鄉24村318鄰，傾聽大家意見與建議，作為未來規劃水林的發展計畫。

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張東凱現年33歲，曾擔任過國民黨立委張嘉郡國會助理、雲林縣長張麗善秘書、國民黨中央委員、國民黨雲林縣黨部副主委。

已表態將參選下一屆水林鄉長的民進黨水林鄉代表陳文正指出，水林鄉基本盤目前綠大於藍，縣府派有國民黨籍人選代理鄉長，是否會影響2026年基層選舉有待觀察。（編輯：陳仁華）1140313

張東凱 水林鄉長許山埜病逝 雲縣農業處機要科員代理