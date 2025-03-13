彰化鼓勵在地優秀學子讀縣立高中 獎學金10萬至2萬

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（中央社記者吳哲豪彰化13日電）為提升縣立高中辦學績效，彰化縣政府推高額獎學金吸引學生就讀，國中會考成績達5A++學生，如選擇縣立高中就讀，可領獎學金10萬元，5A+至3A2B學生分別可領8萬至2萬元。

彰化縣政府教育處今天發布新聞稿，為提升縣立高中辦學績效，鼓勵學生在地升學，帶動彰化縣教育品質走向卓越，縣府推出獎學金鼓勵優秀在地學子就讀5所縣立完全中學。

教育處指出，只要是設籍彰化縣的國中畢業生，依國中會考成績，達到5A++的學生選擇到縣立高中就讀，將發給入學獎金新台幣10萬元，5A+學生發8萬元、5A學生5萬元、4A1B學生3萬及3A2B學生2萬元。

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教育處表示，除提供入學獎金外，針對縣立高中也推動4大在地計畫，分別為：在地適性化，協助每名學生打造專屬舞台；在地菁英化，設立實驗班，培育優秀人才；在地國際化，推動國際交流，提升競爭力；在地獎學金，提供高額獎勵，鼓勵學生在地升學。

教育處指出，114學年度優先免試入學5月27日開始報名，6月20日進行志願選填，彰化藝術高中、和美高中、成功高中、二林高中及田中高中5所縣立高中，誠摯歡迎新生加入。（編輯：陳仁華）1140313