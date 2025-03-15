中市推智慧停車計畫 分7年投入26億元

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市政府推動智慧停車計畫，市府交通局今天表示，分7年編列預算，投入總經費新台幣26億元，預計119年完成設置2萬1000格地磁車格及6000格影像辨識（AVI）車格。

台中市交通局長葉昭甫透過新聞稿說明，智慧停車設備可將資訊介接至「台中交通網」APP，提供24小時不間斷的即時路邊停車格資訊。台中不只邁向停車無紙化，還能幫助市民方便、快速找尋停車格位，降低車輛繞行造成的空氣污染，提升開單效率及車格周轉率，發揮停車格位最佳效益。

因應人流車多趨勢，葉昭甫指出，交通局從108年起試辦路邊車格內設置地磁設備，提供即時停車資訊，110年將地磁設備結合開單作業，運用創新科技蒐集整合民眾停車資訊，台中也因在車格建置「地磁」獲邀參加第14屆亞太交通發展大會暨第35屆ICTPA年會發表智慧停車執行成果，一塊掌心大的地磁，讓台中在國際舞台大受矚目。

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為更全面、有計畫推動路邊停車智慧化進度，葉昭甫說，交通局進一步導入低位影像辨識（AVI）設備，規劃先於秋紅谷生態公園、台中國家歌劇院、國立台灣美術館，與中區活化後的新觀光地標「宮原眼科」建置，增加附近商圈高周轉率、高停車率路段車格設置，預計於今年底完成1700格。

台中市停車管理處說明，建置中的影像辨識車格，未來將採無人化、無紙化開單方式，也鼓勵民眾可綁定銀行、電信業者、行動支付約定代扣等多元電子支付方式快速完成繳費，減少付款單據產生且可避免忘記繳費，或駛離停車格一定時間後，經由手機於「台中交通網」APP查繳，若想於離場前先繳費，在停車離場前只要掃描路段收費告示牌QR Code即可繳費，提供優質的智慧停車體驗。（編輯：李亨山）1140315