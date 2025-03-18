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台東基層農會3長出爐 成功總幹事績優涉賄未續聘

2025/3/18 15:19（3/18 16:22 更新）
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台東縣基層農會選舉新任理事長、總幹事、常務監事名單陸續出爐，成功鎮農會總幹事張恭銘雖是績優總幹事同額競選，但未獲現任理事會續聘，將公告重新登記聘任。圖為成功鎮農會外觀。中央社記者盧太城台東攝 114年3月18日
台東縣基層農會選舉新任理事長、總幹事、常務監事名單陸續出爐，成功鎮農會總幹事張恭銘雖是績優總幹事同額競選，但未獲現任理事會續聘，將公告重新登記聘任。圖為成功鎮農會外觀。中央社記者盧太城台東攝 114年3月18日
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（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東縣基層農會選舉新任理事長、總幹事、常務監事名單陸續出爐，成功鎮農會總幹事張恭銘雖是績優總幹事同額競選，但涉賄選交保，未獲現任理事會續聘，將公告重新登記聘任。

基層農會選舉從今年2月初開始，選出小組長及代表，3月後陸續由代表選出理事、監事和總幹事。

台東縣政府農業處長許家豪今天接受中央社記者訪問表示，台東縣8個基層農會新任的理事長、常務監事、總幹事陸續出爐，僅有成功鎮農會總幹事尚未遴聘；上級農會台東縣農會3長則預定25日選舉。

許家豪表示，成功鎮農會於5日選出新的9名理事，接著選總幹事，前總幹事張恭銘雖然是績優總幹事，同額競選，但新任理事選舉結果5票反對、4票贊成，因此未通過續聘。

許家豪表示，根據相關規定要重新公告總幹事遴聘登記，屆時張恭銘還是有資格可以登記角逐。

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張恭銘考績列績優，依照農會總幹事遴選辦法，只要登記總幹事候聘人選時，其他人就不能再登記候選人，這次成功鎮農會總幹事候選人雖然是張恭銘同額競選，但最終未獲理事會通過遴聘。

這次成功鎮農會選舉競爭激烈，2派人馬勢均力敵，但小組長和代表選舉時，台東縣調查站偵辦張恭銘涉嫌現金賄選，將他聲押獲准，雖然幾日後抗告成功改為交保，但軍心已瓦解，甚至有代表投靠對方，因此掌握的代表人數無法拿下過半理監事席次，未獲續聘。（編輯：謝雅竹）1140318

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改選15日投票 成功鎮農會總幹事張恭銘涉賄選收押
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