高雄市公寓大廈外牆修繕補助 12/5前受理申請

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高雄市工務局今天表示，市府今年延續辦理「公寓大廈外牆飾材修繕補助」，每件每平方公尺最高補助金額新台幣4500元，最高不超過30萬元，即日起至12月5日受理申請。

工務局表示，此補助於去年開始公告受理，考量大廈外牆改善需提至區分所有權人會議決議後才能進行改善工程，多數大樓難以在去年提出申請，今年一併延長補助期限、放寬申請資格及提高補助金額。

工務局今天新聞稿指出，今年「公寓大廈外牆飾材修繕補助」，每件每平方公尺最高補助金額4500元，最高不超過30萬元。受理期間為3月5日至12月5日，只要在受理截止前修繕完成並向工務局申請就可獲得補助。

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今年放寬補助對象為高雄市民國103年12月31日（含當日）前取得使用執照，且為5層以上完成報備的管理委員會或管理負責人公寓大廈之非公有建築物，於114年12月5日前完成外牆劣化飾面剔除並使用水泥砂漿（塗料）粉刷及防水塗料處理者，可就已修繕範圍申請補助。

工務局說明，此次補助費用為依實際修繕金額核實補助，前已獲得市府及其他機關申請相同性質的補助不予重複補助。有意願申請或有疑問可於上班時間致電建築管理處（07）3368333，北高雄轄區分機2418至2422、南高雄轄區分機2423至2427。（編輯：郭諭儒）1140319