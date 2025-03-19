氣溫回暖草莓產量增 果農籲把握最佳食用時機

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）本土草莓產季為每年12月到隔年4月。今年產季因氣候寒冷導致產季初期產量少、價格高，2月氣溫開始回暖，草莓產量逐漸增多、價格回穩，草莓農表示，現在吃正是時候。

台中市潭子區「草莓世界」草莓種植面積約4公頃，品種以優雪、甜蘋果為主，都是草莓農許明興所研發。草莓青農許彤蓉今天表示，草莓產季為每年12月至隔年4月，但因氣候寒冷導致草莓不開花、不結果，產季初期量少，導致價格上漲。

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許彤蓉提到，今年2月中旬，氣溫開始回暖，草莓產量開始增加、價格回穩，近期正值草莓盛產期，喜歡吃草莓或是製作草莓相關產品，現在正是時候，預估今年草莓產季可到4月中旬。

十方啟能中心今天帶著11名身心障礙學員到「草莓世界」採草莓，有學員是第一次採草莓，相當興奮。十方啟能中心督導李毓淳說，身心障礙學員因父母忙碌，沒什麼機會外出，中心每月都會舉辦社區融合活動，幫助身心障礙學員走進社區。（編輯：龍柏安）1140319