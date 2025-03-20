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數感實驗室與新北簽MOU 帶領學生跳脫框架更好玩

2025/3/20 15:51（3/20 22:27 更新）
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數感實驗室執行長廖珮妤（圖）20日與新北市府教育局簽約合作，透過新北師資培力、課程營隊，讓數學更活潑有趣。中央社記者黃旭昇新北攝 114年3月20日
數感實驗室執行長廖珮妤（圖）20日與新北市府教育局簽約合作，透過新北師資培力、課程營隊，讓數學更活潑有趣。中央社記者黃旭昇新北攝 114年3月20日
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（中央社記者黃旭昇新北20日電）數感實驗室執行長廖珮妤今天表示，除松果的鱗片、向日葵花可看到明顯的生成螺線，鳳梨的生成螺線也費氏數列；將與新北合作，透過新北師資培力、課程營隊，讓數學更活潑有趣。

新北市教育局長張明文下午與「數感實驗室」執行長廖珮妤簽署合作備忘錄，他說，透過合作，期待孩子們發現數學不再只是死背公式，而是從生活中發現巧思。實驗室將帶領學生跳脫框架，發掘數學應用的多元可能。

廖珮妤接受中央社記者訪問表示，數學是科技的基礎，實驗室推廣「好學、好用、好玩」的趣味數學，在生活中處處都是數學；跨域學習的新時代，讓孩子愛上數學，不再是冰冷的數字。

她舉例，鳳梨是由一個個小花共同發育而成，外皮可分成幾乎是六角形的小格子，且清楚成螺旋狀排列，其中，有5條較平緩的平行螺線往右上旋，有8條較陡的平行螺線往左上旋，另外還有更陡的13條平行螺線是往右上旋。數出來的排數，都會是「費氏數列」的數字。

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廖珮妤表示，將從課程、營隊、競賽、AI跨域學習應用，4個面向讓新北的學生更喜歡數學。校園內，除教科書也將透過師資培力，讓第一現場的老師將好玩的數學帶入課程。

另外，也透過「數感盃青少年寫作競賽」，提供學生發揮舞台，鼓勵跨領域學習，運用數學知識，培養及邏輯思考與文字撰寫的能力，搭建數位與文學的橋梁。（編輯：張銘坤）1140320

#新北市
#數感實驗室
#數學
新北教育局長張明文（前左）20日與數感實驗室簽約合作，將透過新北師資培力、課程營隊，讓數學更活潑有趣，鼓勵學生跨領域學習。圖為記者會後合影。中央社記者黃旭昇新北攝 114年3月20日
新北教育局長張明文（前左）20日與數感實驗室簽約合作，將透過新北師資培力、課程營隊，讓數學更活潑有趣，鼓勵學生跨領域學習。圖為記者會後合影。中央社記者黃旭昇新北攝 114年3月20日
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