高市邱外科醫院在地經營62年 4/1起將歇業

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（中央社記者林巧璉高雄21日電）高雄市知名老牌醫院邱外科醫院在地經營62年，去年經歷前院長許景華猝死，今天在院內貼出歇業公告，將從4月1日起歇業，不少民眾驚呼「太突然」。

位於苓雅區的邱外科醫院自1963年開業至今，已年過一甲子，今天有民眾在醫院內看到歇業公告相當吃驚，公告上寫著「本院將營運至114年3月31日，自4月1日起歇業。感謝62年來的愛護與支持！」

記者實際致電醫院，院方表示，目前在院內已貼上歇業公告，預計這幾天也會在醫院官網公告此消息。當記者問起歇業原因是否與人力有關，院方低調表示，現在各醫院皆人力不足。根據人力銀行網站資訊，邱外科醫院員工人數為150人。

邱外科醫院是社區醫院，自開業後就與高醫合作，高醫醫師在院內開設門診。過去以腦部手術聞名，至今腦部手術已有7000多例。邱外科醫院前院長許景華去年7月猝死，享年56歲，消息一出震驚在地與醫界；許景華生前是骨外科醫師，曾是高醫附設中和紀念醫院骨科總醫師、部立屏東醫院骨科主治醫師。

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院內設有一般內外科、消化內科、大腸直腸外科、乳房外科、骨科、家醫科、神經內科、神經外科、心臟內科、泌尿科等門診科別，並提供一般外科、大腸直腸外科、骨科等手術，加護病房、一般病房以及呼吸照護病房等。

根據邱外科醫院網站資料，邱外科是創辦人邱文慶在1963年所創設，邱文慶是屏東東港人，初中就讀高雄中學，高中赴日考取第一高等學校（時為日本排名第一的高級中學），畢業後考取日本東京帝國大學醫學院，但因日本戰敗遣送回台灣，後來在台灣大學完成醫科學位，畢業後任職民生醫院（前身為高雄省立醫院）。



高雄市衛生局透過文字訊息表示，因邱外科醫院原負責醫師許景華去年7月8日死亡，該院屬老舊地區醫院，原設計及使用的建築及消防標準不符現行規範，依醫療法第23條應辦理歇業，已提醒院方須保障患者、員工權益。



衛生局說明，許景華死亡時，因考量當時院內36名需醫療照護慢性呼吸照護病患權益，經函詢衛生福利部同意，展延代理負責醫師代理期限，衛生局同意院方代理負責醫師代理期限至今年3月31日，代理期間需妥善安排病患安置且不得收治新病人。（編輯：謝雅竹）1140321