屏東南州火車站站貓小咪失蹤 站務員心急求協尋

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（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）在屏東縣南州火車站生活近8年的虎斑站貓小咪常在售票窗口「當班」，相當受旅客喜愛，但19日起不見蹤影，站務員心急在社群網站臉書（Facebook）社團貼出協尋啟事。

劉姓站務員今天告訴中央社記者，有時也被站務員們稱為「咪咪」的母貓小咪膽子較小，平時活動範圍有限、也不牽繩，都在車站大廳或售票房走動，但19日起不見蹤影，以前從不曾這樣，讓大家很擔心，經討論決定貼文協尋。

劉姓站務員說，小咪在當地小有名氣，會隔著售票窗口與旅客互動，有些旅客還會帶「罐罐」，特地搭到南州車站餵食，但小咪「有個性」，給不給摸「要看人」。

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許姓站務員表示，近8年前有站務員餵食流浪貓小咪，小咪自此留在南州車站生活，資歷比他還深。平常站務員剪票、售票，小咪都在一旁跟著、也會討摸，跟站務員們感情很好。

根據尋貓啟事，小咪已結紮，右耳有「V」型缺角；花色為棕色帶點灰，體型比一般成貓小一號，眼睛很大、很圓。如果發現可聯絡南州車站，如果已有好心人收留也希望告知。（編輯：李明宗）1140322