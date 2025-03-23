戶外乾粉滅火器發生自爆 基市府將購8千具全更換

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）基隆市在狹窄巷道等地戶外裝設共7384具乾粉滅火器，民國111年曾接連發生滅火器自爆，市府編列新台幣800萬元預算，預計今年採購8000具滅火器，全面更換以確保安全。

住在基隆市中山區通仁街一名男子，民國111年7月31日下午在屋外洗手時，一旁的滅火器突然自爆，大量乾粉四散，男子見狀用手遮住臉部，跳到旁邊閃避。

由於當時陸續有其他滅火器發生自爆事件，經消防局調查，都是同一批號的滅火器，雖經檢驗合格，懷疑這批滅火器鋼瓶在焊接時有瑕疵，加上基隆市氣候潮濕，滅火器長期置於戶外，掛勾及瓶身極易生鏽而發生自爆事件，消防局從113年起分批回收，預計明年將7384具乾粉滅火器全數回收。

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基隆市政府民政處長張淵翔今天指出，市府雖可透過共同供應契約採購滅火器，但因發生多起滅火器自爆事件，這次將採行公開招標方式，希望投標廠商提供各種滅火器型式，市府將邀請專家一同評估，選擇最適合的滅火器。

張淵翔說，市府已請7個行政區的區公所，調查各里的滅火器需求數量及設置地點，統計告一段後，今年會完成採購。（編輯：李錫璋）1140323