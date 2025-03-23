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嘉義縣鳳梨酥首度進軍日本超市 翁章梁到場推廣

2025/3/23 16:47（3/23 17:26 更新）
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嘉義縣「嘉義優鮮－鳳梨嘉年華」販售活動23日在日本山口縣丸久超市防府店登場，縣長翁章梁（右）特別向民眾推銷首次上架的鳳梨酥。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 114年3月23日
嘉義縣「嘉義優鮮－鳳梨嘉年華」販售活動23日在日本山口縣丸久超市防府店登場，縣長翁章梁（右）特別向民眾推銷首次上架的鳳梨酥。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 114年3月23日
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（中央社記者黃國芳嘉義縣23日電）嘉義縣「嘉義優鮮－鳳梨嘉年華」販售活動今天在日本山口縣丸久超市防府店登場，縣長翁章梁到場推廣，延續熱銷「蜜甘味鳳梨」外，更首次上架「鳳梨酥」，日本民眾讚不絕口。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，日本山口縣民眾今天湧入丸久超市，紛紛選購嘉義縣優質農特產品，翁章梁在場親自邀請民眾品嚐，消費者大讚「蜜甘味鳳梨」、「鳳梨酥」都好吃。

縣府表示，今年推動嘉義名產「鳳梨酥」至丸久超市試銷，農業處希望延續過去3年鳳梨銷售持續成長的佳績，並透過丸久超市帶動市場熱潮，開創更多機會，拓展日本銷售版圖。

縣府指出，現場翁章梁、日本丸久超市社長田中康男、山口縣防府市長池田豊、台農發股份有限公司董事長唐淑華等人，共同見證嘉義優質農產再度進軍日本市場。

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翁章梁表示，嘉義縣的氣候、土地非常適合鳳梨生長，每顆都要種植1年半才能到餐桌，得來不易，嘉義縣產出的鳳梨纖維細、連鳳梨中間的芯都可以吃，酸甜比適中，日本民眾一定會喜歡。

翁章梁特別感謝丸久超市的社長田中康男，從2023年起支持「蜜甘味鳳梨」，使這款鳳梨成為日本超市的指定品牌，穩固嘉義鳳梨在日本市場的長期訂單。（編輯：李淑華）1140323

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嘉義縣「嘉義優鮮－鳳梨嘉年華」販售活動23日在日本山口縣丸久超市防府店登場，縣長翁章梁（右3）親自到場推廣，邀請民眾品嚐蜜甘味鳳梨、鳳梨酥。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 114年3月23日
嘉義縣「嘉義優鮮－鳳梨嘉年華」販售活動23日在日本山口縣丸久超市防府店登場，縣長翁章梁（右3）親自到場推廣，邀請民眾品嚐蜜甘味鳳梨、鳳梨酥。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 114年3月23日
翁章梁
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