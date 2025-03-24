北市27醫院外籍配偶結核篩檢免費 再送300元禮券

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）響應世界結核病日，台北市衛生局今天宣布，今年除攜手27家合作醫院提供外籍配偶免費潛伏結核感染篩檢，完成檢驗還發送每人300元禮券，邀未曾篩檢者一同加入防治行列。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，每年3月24日是世界結核病日，世界衛生組織（WHO）持續呼籲全球共同努力，以達2035年消除結核病的目標。

衛生局指出，結核菌透過空氣及飛沫傳染，且感染後不會立刻發病，而是等人體免疫狀態低下時伺機而動，感染者一生中約有5至10%機率發展成結核病，而慢性腹膜或血液透析病人、60歲以上慢性阻塞性肺病病人、愛滋感染者等高風險族群的發病風險，更是一般民眾的1.4至25倍。

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衛生局表示，透過潛伏結核感染（LTBI）篩檢及完整預防性治療，可降低90%以上發病機會，鼓勵高風險族群至27家合作醫院免費篩檢，外籍配偶不限居住地及設籍地也可使用此服務，完成檢驗還領取新台幣300元等值商品禮券。

衛生局提醒，如出現持續咳嗽2週以上、有痰、胸痛、體重減輕、食慾不振、發燒、夜間盜汗等疑似結核病症狀，應佩戴口罩儘速就醫檢查。（編輯：陳仁華）1140324