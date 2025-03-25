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全社會防衛韌性演練在台南 安平區場所26日起交管

2025/3/25 11:56（3/25 16:06 更新）
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全國首次全社會防衛韌性實地演練3月27日將在台南登場，安平區演練場所周遭區域26日起連2天交管。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月25日
全國首次全社會防衛韌性實地演練3月27日將在台南登場，安平區演練場所周遭區域26日起連2天交管。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月25日
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（中央社記者張榮祥台南25日電）全國首次全社會防衛韌性實地演練3月27日將在台南登場，市警局第四分局今天公布安平區演練場所周遭交管區域，管制時段是26日上午8時至下午4時及27日上午8時至下午4時。

台南市警察局第四分局今天發布新聞稿指出，2025全社會防衛韌性委員會實地演練－擴充急救醫療場所，27日在安平區育平郵局對面廣場舉行，融入關鍵基礎設施不明原因發生爆炸等災難場景，透過實地、實景演練，驗證中央及地方災難應變能力。

屆時演練場所周邊將進行交通管制，交管區域涵蓋育平路（永華路二段以北至育平九街）、平通路（育平路至健康三街）、健康三街（平通路至建平八街）及建平八街（育平路至健康三街）。

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警方表示，因應演練，民眾應提前改道，行經管制區域減速慢行，注意行車安全，遵守指揮疏導，確保交通順暢。

全國首次全社會防衛韌性實地演練，時間是27日上午10時至下午2時，地點分別在南區的台南市立南寧高中、安平港旅客服務中心及育平郵局對面廣場。（編輯：陳仁華）1140325

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