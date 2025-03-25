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積欠牌照稅等逾30萬未繳 普里鹹油條商標4/1遭法拍

2025/3/25 15:52（3/25 16:06 更新）
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法務部行政執行署彰化分署25日指出，4月1日將舉辦卦山法拍市集，這次拍賣物品有汽車、生技公司股票以及入選評比南投100碗店家的「普里鹹油條」商標。（彰化分署提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年3月25日
法務部行政執行署彰化分署25日指出，4月1日將舉辦卦山法拍市集，這次拍賣物品有汽車、生技公司股票以及入選評比南投100碗店家的「普里鹹油條」商標。（彰化分署提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年3月25日
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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）行政執行署彰化分署舉辦拍賣活動，拍賣物品除車輛外，還有入選南投100碗店家的「普里鹹油條」商標；分署指出，業者積欠牌照稅等30多萬，無存款可查扣，因此拍賣商標。

法務部行政執行署彰化分署今天發布新聞稿，說明分署4月1日將在南投竹山紫南宮旁邊的社寮社區活動中心，舉辦「卦山法拍市集」，而這次拍賣物品有10輛汽車、生技公司股票及入選評比南投100碗店家所使用的「普里鹹油條」商標。

彰化分署指出，有意參加民眾當天上午9時30分可到現場登記領取號碼牌，上午10時開始喊價競標，價高者有機會得標；竹山紫南宮為共襄盛舉，也決定加碼致贈蛇年錢母給動產拍定人。

彰化分署人員接受媒體聯訪時說，擁有商標的業者因積欠牌照稅、健保費等總金額約為新台幣30多萬元，由於業者無存款可查扣，不過因業者擁有入選評比南投100碗店家所使用的「普里鹹油條」商標權，認為應有拍賣價值，才決定拿出來拍賣。

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分署人員指出，業者如在拍賣前願繳交牌照稅及健保費，拍賣商標可喊停，不過截至下午為止，業者仍未繳清稅費欠款。

中央社記者致電詢問業者，但業者截至下午2時30分為止，沒有接聽電話，無法得知回應。（編輯：陳仁華）1140325

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