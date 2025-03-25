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金門抗日義士黃心富入祀忠烈祠 夫妻同入祀首例

2025/3/25 18:26（3/25 19:21 更新）
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金門縣政府25日在台北國民革命忠烈祠舉行中華民國抗日時期烈士黃心富靈位入祀安位典禮。金門縣民政處表示，黃心富是抗日義士張雲妻子，因史書未記載黃心富姓名，過去僅張雲入祀國民革命忠烈祠，兒子張寄生陳情盼父母同入祀，經縣府以金門縣志記載張雲、黃心富事蹟陳報國防部，最終奉總統核定。（金門縣民政處提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年3月25日
金門縣政府25日在台北國民革命忠烈祠舉行中華民國抗日時期烈士黃心富靈位入祀安位典禮。金門縣民政處表示，黃心富是抗日義士張雲妻子，因史書未記載黃心富姓名，過去僅張雲入祀國民革命忠烈祠，兒子張寄生陳情盼父母同入祀，經縣府以金門縣志記載張雲、黃心富事蹟陳報國防部，最終奉總統核定。（金門縣民政處提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年3月25日
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（中央社記者吳玟嶸金門25日電）黃心富為金門抗日義士張雲之妻，過去僅張雲入祀國民革命忠烈祠，現年近90歲的兒子張寄生陳情盼父母同入祀。金門縣府今天舉行黃心富入祀安位典禮，也成為「夫妻同入祀」首例。

金門縣政府今天在台北國民革命忠烈祠，舉行中華民國抗日時期烈士黃心富靈位入祀安位典禮，烈士遺族及金門同鄉會代表到場與祭。金門縣宗族文化研究協會創會會長黃奕展撰寫祭文，主祭官依儀程向黃心富靈位鞠躬，祝禱祭文後再由憲兵禮兵請靈，迎奉進入忠烈祠，完成入祀大典。

國防部忠烈祠管理組表示，這次入祀安位典禮是首次由縣市政府陳情、辦理，黃心富是第2位入祀國民革命忠烈祠平民女性，也是夫妻同入祀國民革命忠烈祠首例。

金門縣民政處透過新聞稿表示，黃心富是金門抗日義士張雲妻子，民國28年時，2人為掩護「復土救鄉團」抗日義士鄭良而被告發，為保親族命脈、減少犧牲，2人一肩承擔干係。日軍為向官澳村居民示儆，在官澳海濱斬首鄭良及張雲、黃心富。當時因無棺無葬，屍體就地掩埋，至今仍下落不明。

民政處指出，「金門縣志」雖有記載張雲夫婦事蹟，但史書只有張雲姓名，沒有記載黃心富姓名，所以黃心富未能與張雲在59年同入祀國民革命忠烈祠。

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民政處表示，黃心富、張雲留有1子，即此案陳情人張寄生。當年事發時，張寄生年僅2歲，因鄉里保長協助抱出屋外，因而倖免於難，之後張寄生被送交給姑姑撫育成人。張寄生世居金門，現已近90歲高齡，他在112年寫下陳情書，透過金沙鎮公所轉陳縣府，盼有生之年讓母親黃心富與父親張雲入祀國民革命忠烈祠。

金門縣府接獲陳情後與國防部多次溝通，除查找金門縣志等史料，也透過國史館協尋相關檔案證明黃心富事蹟，但過去史料少有庶民婦女紀錄，縣府仍以金門縣志記載張雲、黃心富事蹟陳報國防部，最終奉總統核定，於今天舉辦入祀典禮。（編輯：李淑華）1140325

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