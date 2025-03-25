金門抗日義士黃心富入祀忠烈祠 夫妻同入祀首例

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（中央社記者吳玟嶸金門25日電）黃心富為金門抗日義士張雲之妻，過去僅張雲入祀國民革命忠烈祠，現年近90歲的兒子張寄生陳情盼父母同入祀。金門縣府今天舉行黃心富入祀安位典禮，也成為「夫妻同入祀」首例。

金門縣政府今天在台北國民革命忠烈祠，舉行中華民國抗日時期烈士黃心富靈位入祀安位典禮，烈士遺族及金門同鄉會代表到場與祭。金門縣宗族文化研究協會創會會長黃奕展撰寫祭文，主祭官依儀程向黃心富靈位鞠躬，祝禱祭文後再由憲兵禮兵請靈，迎奉進入忠烈祠，完成入祀大典。

國防部忠烈祠管理組表示，這次入祀安位典禮是首次由縣市政府陳情、辦理，黃心富是第2位入祀國民革命忠烈祠平民女性，也是夫妻同入祀國民革命忠烈祠首例。

金門縣民政處透過新聞稿表示，黃心富是金門抗日義士張雲妻子，民國28年時，2人為掩護「復土救鄉團」抗日義士鄭良而被告發，為保親族命脈、減少犧牲，2人一肩承擔干係。日軍為向官澳村居民示儆，在官澳海濱斬首鄭良及張雲、黃心富。當時因無棺無葬，屍體就地掩埋，至今仍下落不明。

民政處指出，「金門縣志」雖有記載張雲夫婦事蹟，但史書只有張雲姓名，沒有記載黃心富姓名，所以黃心富未能與張雲在59年同入祀國民革命忠烈祠。

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民政處表示，黃心富、張雲留有1子，即此案陳情人張寄生。當年事發時，張寄生年僅2歲，因鄉里保長協助抱出屋外，因而倖免於難，之後張寄生被送交給姑姑撫育成人。張寄生世居金門，現已近90歲高齡，他在112年寫下陳情書，透過金沙鎮公所轉陳縣府，盼有生之年讓母親黃心富與父親張雲入祀國民革命忠烈祠。

金門縣府接獲陳情後與國防部多次溝通，除查找金門縣志等史料，也透過國史館協尋相關檔案證明黃心富事蹟，但過去史料少有庶民婦女紀錄，縣府仍以金門縣志記載張雲、黃心富事蹟陳報國防部，最終奉總統核定，於今天舉辦入祀典禮。（編輯：李淑華）1140325