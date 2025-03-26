新北圖板橋四維分館迎兒童節 推解謎闖關遊戲

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（中央社記者趙敏雅新北26日電）兒童節即將到來，新北市立圖書館板橋四維分館3月25日起推出「小小偵探大冒險」活動，讓小朋友參與解謎闖關遊戲，過程中能學習英文，也能認識圖書分類法，完成後可獲小禮物。

新北市立圖書館長吳佳珊今天透過新聞稿指出，板橋四維分館今年規劃「小小偵探大冒險」兒童外文活動，邀民眾一起化身柯南，一邊學習英文，一邊享受破案解謎成就感，小朋友還可以培養正確圖書館使用習慣與態度。

吳佳珊說，兒童外文童書專區提供超過萬本外文童書，並推出英文故事活動，讓爸爸媽媽可以與孩子一起共讀英文繪本，享受「玩」英文樂趣。

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新北市立圖書館板橋四維分館指出，「小小偵探大冒險」兒童外文活動從3月25日起至4月30日止，透過解謎任務闖關遊戲，讓民眾以遊戲方式學習英文；「小偵探的閱讀時光」主題書展則精選各類中外文兒童偵探文學，也提供詞彙卡，幫助民眾從閱讀中提升英文能力。

另外，還有一系列以偵探遊戲為主題的活動，3月30日、4月13日有英語解碼偵探研習班；4月5日、4月26日推出「偵探X故事X閱讀—如何用推理打開想像大門」；4月5日、4月19日舉行「小偵探電影日記」；4月26日有「偵探小書蟲」親子共讀之旅。板橋四維分館「小小偵探大冒險」兒童外文活動即起免費開放報名，詳細資訊可到新北市立圖書館網站查詢。（編輯：方沛清）1140326