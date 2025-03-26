運動中心戲水遭吸出恐怖印痕 黃瓊慧要體育局改善

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市一名媽媽日前陪子女到蘆竹國民運動中心的「兒童池」戲水，但媽媽竟遭泳池吸水口吸住無法脫離，得救後發現背部被吸出超深印痕，對此體育局深表歉意，並將研議改善。

民進黨籍桃園市議員黃瓊慧今天在臉書（Facebook）發文表示，一名媽媽21日晚間陪孩子到桃園市蘆竹國民運動中心的「兒童池」玩，結果媽媽遭泳池吸水口吸住無法脫離、只能請孩子去求救，得救後發現背部被吸出超深的印痕，讓家長感嘆真的非常危險。

黃瓊慧說，意外發生地點是兒童池，如果連成人經過恐怖吸水口都會突然被吸住無法脫離，「若是小朋友怎麼辦？」且事發後運動中心持續開放，她質疑是否有請廠商調整吸水幫浦、是故障還是其他原因導致，國內外都曾發生遭排水口吸住導致溺斃案例，要求體育局務必加強運動中心管理及巡視設備，並負起相關賠償責任。

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體育局發布新聞稿表示，蘆竹國民運動中心由體育局依促進民間參與公共建設法委由長佳機電工程股份有限公司營運管理，有關中心發生兒童池吸水孔吸力過強一事，體育局及中心深表歉意。經查過去未發生過類似事件，研判民眾當時靠在池邊花灑吸水孔上，以致花灑的吸力太強造成背部瘀青不適。

體育局說，中心第一時間已關閉花灑並檢修設施無異狀，現場擺放立牌公告警示，也安排人員加強巡邏提醒，並研議減少吸力改善方案。除要求中心改善，也已聯繫民眾慰問及協助保險理賠事宜，同時責請各中心全面檢視注意吸水孔吸力狀況，避免類似情事發生。（編輯：龍柏安）1140326