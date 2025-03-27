女嬰趴睡窒息亡 托嬰中心遭竹市府裁罰24萬元

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（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）民進黨竹市議員劉彥伶今天說，1名4個月大女嬰日前在某私立托嬰中心趴睡窒息送醫後不治，市府今天說，將裁處新台幣24萬元罰鍰且要求限期改善，並取消公共化托嬰中心資格。

劉彥伶今天告訴中央社記者，今天獲報消息，這名女嬰送醫後，狀況未好轉被宣告不治，實在讓人難過，她也與社會處聯繫關心此案，要求竹市府介入調查，避免類似事件再發生。

市府發布新聞稿指出，該托嬰中心於3月11日發生幼兒於受托期間送醫事件，3月24日該名幼兒死亡，社會處進行稽查、案件調查並保全監視器畫面，並3月25日召開專案會議，經評估認為托嬰中心涉違反兒童及少年福利與權益保障法規定處以24萬元罰鍰，並要求限期改善。

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市府表示，目前該托嬰中心收托70名嬰幼兒，因受處分後托嬰中心將被取消準公共化托嬰中心資格及補助，後續市府將依規給予家長延長3個月托育補助，並協助進行轉托確保幼兒獲得妥善照顧。

市府說，為確保幼兒獲得良好照顧，托嬰中心應善盡職責，隨時關注幼兒的活動與生理狀態，確保安全無虞，並防止類似憾事再度發生。（編輯：張銘坤）1140327