高雄大寮巷弄土地糾紛 住戶控遭封路逼迫花錢買地

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）高雄有民眾陳情大寮住家前道路遭人以私人土地為由，惡意擺放紐澤西護欄擋路，再要求住戶高價買地。工務局表示，此舉違反公寓大廈管理條例，將函文限期改善。

有民眾在網路貼文指，突然被通知高雄大寮區住家前唯一通行道路是私人土地被拍賣，還要同巷弄住戶買下，且感覺後面似乎有幕後使者，甚至突然有一群黑衣人開著堆高機出現，並在路上放置大石磚擋住去路，再開出天價要住戶購買住家前土地。相關糾紛也引起國民黨籍高雄市議員邱于軒注意，並和市府單位會勘了解。

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對此，高雄市政府工務局今天下午回應，針對大寮鳳林一路巷弄前放置紐澤西護欄，經查放置位置位於私設通路上，違反公寓大廈管理條例第16條第2項規定，將函文限期請土地所有權人改善。若經制止不遵從，可依法處新台幣4萬元以上，20萬元以下罰鍰，並可連續處罰。

轄區高雄市政府警察局林園分局則指出，經工務、消防等單位會勘，此處為私設通路與防火間隔及法定空地，私設通路須維持作為通路使用；另防火間隔依公寓大廈管理條例第16條第2項規定，不得堆置雜物或設置柵欄妨礙出入。另住戶如有遭恐嚇或妨礙自由情形，警方將依規定處理，目前尚未接獲民眾提出告訴。（編輯：李淑華）1140327