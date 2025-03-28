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漫畫詮釋歌仔戲角色 劇團：新媒介詮釋傳統藝術

2025/3/28 19:30（3/28 19:51 更新）
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新北市教育局攜手文化局、台北傳統戲劇團及鶯歌工商廣告設計科師生，28日共同發表發布全國第一本以漫畫方式解說傳統歌仔戲的漫畫立體書教材，教育局長張明文（右5）等人特別穿起傳統戲曲服飾亮相。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年3月28日
新北市教育局攜手文化局、台北傳統戲劇團及鶯歌工商廣告設計科師生，28日共同發表發布全國第一本以漫畫方式解說傳統歌仔戲的漫畫立體書教材，教育局長張明文（右5）等人特別穿起傳統戲曲服飾亮相。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年3月28日
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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北教育局今天發布漫畫解說歌仔戲教材，台北傳統戲劇團團長蔡瑜真表示，傳統文化需時間醞釀與深耕，漫畫是將歌仔戲推向新世代的絕佳媒介，可感受本土語言與傳統藝術的魅力。

新北教育局、文化局、台北傳統戲劇團、鶯歌工商廣告設計科師生，今天發表歌仔戲教材；以學生創意的漫畫解說方式，重新詮釋傳統戲曲，並拉近與青少年的距離，讓歌仔戲不再只是長輩觀賞的藝術。

教育局告訴中央社記者，此次參與創作的廣告設計科學生，分別在線稿、劇情繪製與整體排版上通力合作。另外，校園與劇團跨域合作推廣傳統藝術，可讓技職學生，透過專業繪圖過程，掌握歌仔戲角色生、旦、淨、丑的韻味。

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台北傳統戲劇團以新聞稿表示，青少年族群透過熟悉的漫畫圖像故事，體驗本土藝術，從欣賞、認同到積極參與，更能感受到本土語言與傳統藝術的魅力。

鶯歌工商指導老師高錦惠說，此次「漫話傳藝」專題，將戲曲角色轉化為漫畫人物，並以九幕劇本創作，且應用於環保袋、胸章、鑰匙圈等週邊商品，讓歌仔戲更視覺化、年輕化，也為傳統藝術注入新能量。（編輯：張銘坤）1140328

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#教育局
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新北市教育局28日舉辦「漫話傳藝」傳統戲劇教材發布會，鶯歌工商老師高錦惠（左）現場分享師生如何透過專題，合力將戲曲角色轉化成漫畫。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年3月28日
新北市教育局28日舉辦「漫話傳藝」傳統戲劇教材發布會，鶯歌工商老師高錦惠（左）現場分享師生如何透過專題，合力將戲曲角色轉化成漫畫。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年3月28日
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