屏東大武山成年禮開拔 43名學員挑戰自我

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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）屏東縣政府主辦第28屆大武山成年禮，徵選43名學員，每人負重逾15公斤裝備，今天舉行開拔儀式，展開3天2夜挑戰自我行程。

今年大武山成年禮活動以「南島伏脈 溯源千里」為主題，今天上午在屏東縣政府大門口進行開拔儀式，將前往北大武山展開3天2夜成年禮活動，並會同原住民部落代表於海拔約3000公尺的大武祠，舉行成年禮儀式，31日下午返回縣府，將舉辦歡迎儀式並頒發結業證書。

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縣府民政處表示，歷經2次訓練甄選43名學員，過程透過講師介紹了南島語族文化、部落遷移、隘寮溪沿岸環境教育，並親身力行從事淨山清潔工作，體認到環境保護理念；最後關卡是雙流園區帽子山負重訓練，為登北大武山做體力考核與訓練，男學員至少揹負18公斤、女學員15公斤，重裝訓練下，學員要攜手渡過層層考驗，也更加體會團隊合作重要性。

縣府強調，為確保活動順利及安全，此次上山全員共分6小隊，全員皆已投保登山綜合險，幹部和學員人數採1:1比例配置，並設有醫療組和安全救護組隨隊照應，每小隊派駐1名特搜隨行，提供緊急醫療及救助，以確保全員安全下山。（編輯：郭諭儒）1140329