329新北春祭 淡水忠烈祠追思致敬英靈

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北春祭典禮今天在淡水忠烈祠舉行，民政局表示，軍方、各界代表及烈義士家屬約300人以白玫瑰向烈義士表達追思與最深敬意，新北市長侯友宜也慰問家屬，場面莊嚴隆重。

新北市政府民政局指出，今天淡水忠烈祠的春祭典禮由侯友宜擔任主祭官，現場以莊嚴樂聲，感念烈士的英勇精神。

淡水忠烈祠現址曾為清法戰爭時滬尾戰役的古戰場，民政局表示，忠烈祠除供奉早年各戰役犧牲的國軍及殉難人民221名，近年增加供奉執勤殉職警察8名、消防人員10名、海巡人員2名及鐵路人員1名，共242名烈士。

另外，今天上午在新北軍人忠靈祠（位於樹林區忠義街）的春祭典禮，由新北市政府副秘書長柯慶忠主祭，向已故公殞官兵靈位上香致敬，並慰問遺族，場面莊嚴肅穆。

民政局指出，3月29、30日及4月3日，忠靈祠所在地的樹林區中正路、忠義街口進行交通管制，並提供免費接駁專車接送。

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土城警分局今天表示，因應清明節，今天與明天在土城區金城路二段、石門路、清水路、明德路一段實施彈性交通管制。

淡水警分局發布新聞指出，3月29、30日及4月3日至6日掃墓人潮將達高峰，淡水區前往北海福座墓園區、三芝區示範公墓懷恩堂、龍巖墓園區等將實施交通管制，疏導車流。（編輯：戴光育）1140329

新北春祭典禮29日在淡水忠烈祠舉行，軍方、各界代表及烈義士家屬約300人參加，由市長侯友宜（右）主祭，向烈義士表達追思與最深敬意。（新北市府民政局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年3月29日