嘉市新建義昌公園地下停車場 如羅浮宮玻璃金字塔

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（中央社記者蔡智明嘉義市29日電）嘉義市義昌公園地下停車場預計今年第3季完工啟用，提供147格汽車停車位，採用自然通風的玻璃帷幕設計，讓陽光可直射地下2樓，外觀如法國巴黎羅浮宮玻璃金字塔很吸睛。

嘉義市政府今天發布新聞稿表示，市長黃敏惠日前視察義昌公園地下停車場工程，指出工程設計兼顧停車、智慧與永續綠建築，將成為嘉義市新地標。

黃敏惠說，義昌公園停車場工程經費超過新台幣2億6000萬元，其中中央補助約1億1000萬元，展現政府對於基礎建設的重視與投入。

市府交通處指出，義昌公園停車場整體設計顛覆地下停車場密不透光陰暗的刻板印象，使用凸出地面的玻璃帷幕讓停車場可以自然採光與通風，遠觀如巴黎羅浮宮玻璃金字塔。

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交通處說，停車場委外經營部分已完成招商，將導入智慧停車管理系統設備，包括車牌辨識系統、車位在席偵測系統、智慧尋車及電子票證多卡通，各層也會設有停車資訊導引，與多功能繳費等多項智慧型服務，提升停車便利性。

交通處表示，義昌公園地下停車場於2022年11月2日動工興建，預計今年第3季竣工啟用，可提供147個汽車停車位，疏解逢尖峰時段或假日及連續假期，民眾找不到停車位的困擾。（編輯：郭諭儒）1140329