加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
緬甸地震瓦城居民驚險逃出 憂家人無生還機會
首頁 / 地方

嘉市新建義昌公園地下停車場 如羅浮宮玻璃金字塔

2025/3/29 13:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義市29日電）嘉義市義昌公園地下停車場預計今年第3季完工啟用，提供147格汽車停車位，採用自然通風的玻璃帷幕設計，讓陽光可直射地下2樓，外觀如法國巴黎羅浮宮玻璃金字塔很吸睛。

嘉義市政府今天發布新聞稿表示，市長黃敏惠日前視察義昌公園地下停車場工程，指出工程設計兼顧停車、智慧與永續綠建築，將成為嘉義市新地標。

黃敏惠說，義昌公園停車場工程經費超過新台幣2億6000萬元，其中中央補助約1億1000萬元，展現政府對於基礎建設的重視與投入。

市府交通處指出，義昌公園停車場整體設計顛覆地下停車場密不透光陰暗的刻板印象，使用凸出地面的玻璃帷幕讓停車場可以自然採光與通風，遠觀如巴黎羅浮宮玻璃金字塔。

google news透過 Google News追蹤中央社

交通處說，停車場委外經營部分已完成招商，將導入智慧停車管理系統設備，包括車牌辨識系統、車位在席偵測系統、智慧尋車及電子票證多卡通，各層也會設有停車資訊導引，與多功能繳費等多項智慧型服務，提升停車便利性。

交通處表示，義昌公園地下停車場於2022年11月2日動工興建，預計今年第3季竣工啟用，可提供147個汽車停車位，疏解逢尖峰時段或假日及連續假期，民眾找不到停車位的困擾。（編輯：郭諭儒）1140329

黃敏惠
大南方新矽谷方案涵嘉市 黃敏惠：28日爭取實質納入嘉市府與國家中醫所簽備忘錄 盼建中草藥研發廊道
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：