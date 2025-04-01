屏東首屆國小客家歌謠競賽 逾500名師生參與

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（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）為傳承家鄉客語與文化之美，屏東縣政府今天舉辦首屆國小客家歌謠競賽「響客屏傳」，全縣16校、逾500名師生參賽；參賽隊伍不僅唱客語歌，服裝造型也善用客家元素。

縣府首屆國小客家歌謠競賽今天在屏東演藝廳舉行，學童們躍躍欲試，除了配合老師指揮動作外，不少學校也在服裝造型下足功夫，有的穿藍衫、有的穿客家花布，還有孩子戴斗笠、拿桐花道具，善用各種客家元素。

屏東縣長周春米到場為孩子加油打氣，並表示，屏東縣33鄉鎮中，有8個客家鄉鎮以及9個原民鄉，每個族群都有屬於自己文化語言與獨特風情，而歌曲是最能夠直接傳達感情的語言，因此責請客務處與原民處分別舉辦歌曲比賽，盼藉由專業舞台，讓孩子唱出屬於自己的歌曲，也能培養藝術與音樂文化。

周春米指出，先前孩子們進入演藝廳，都是觀賞戲劇表演居多，這次讓孩子們登上音樂舞台，就是希望透過客家歌謠演唱搭配表情與豐富肢體動作，充分展現在地族群文化，也期待未來有更多學童一起參與，共同發揚客家語言及文化之美。

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屏東縣政府客家事務處新聞稿表示，首屆國小客家歌謠競賽在屏東演藝廳舉行，以「響客屏傳」為主題，吸引來自全縣16校、共17隊，逾500名師生齊聚參賽。最後由麟洛鄉麟洛國小獲得金質獎、內埔鄉豐田國小二年級組獲得銀質獎、內埔鄉豐田國小中高年級組獲得銅質獎，評審團也給予其他參賽隊伍高度肯定，均分別獲得優選獎及甲等獎。

客務處表示，屏東擁有多元族群，不僅豐富屏東文化內涵，也成為在地重要文化特色與資產，近年縣府在學校推動客語沉浸式教學、客語生活學校、本土語言課程及客語結合12年國教校定課程等，盼營造校園優質客語學習環境，促進多元文化進步與發展。（編輯：李淑華）1140401