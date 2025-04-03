台泥舊辦公室改裝舒適收容所 供村民避難使用

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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）0403強震週年，台泥公司改裝和平廠舊辦公室，設置廚房、熱水淋浴間及哺乳室，正式編列為花蓮縣秀林鄉公所緊急避難場所，可收容50人，平日提供公所使用調度。

去年0403強震造成蘇花公路沿線多處崩坍，花蓮縣和平村多次因強降雨中斷聯外道路，台泥多次提供和平廠舊辦公室協助部落災民安置，去年底接連颱風，和平村和仁部落斷糧、缺水，部分居民被安置在臨時安置所長達1個月以上。

台泥指出，多次協助災民安置，注意到慢性病長者、婦女及小孩居多，這次舊和平石礦辦公室改裝「和平臨時收容所」，將原有辦公設備撤出，裝設廚房、哺乳空間及備有熱水器的淋浴空間。

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台泥表示，50坪空間設有冷氣、折疊床及洗衣機等設備，1樓空間規劃提供行動不便的長者使用；2樓設置3大區隔空間供家庭使用，搭配哺乳空間，提供安全、舒適的生活空間，可收容50人。

台泥指出，和平臨時收容所的規劃及設置過程，獲得花蓮縣政府消防局、東華大學防災中心團隊及秀林鄉公所的輔導與協助，正式納入秀林鄉公所緊急避難場所編制。（編輯：張雅淨）1140403