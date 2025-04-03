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南投市學童體驗梅子手作 食農教育認識在地農產

2025/4/3 16:11（4/3 16:21 更新）
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南投市公所3日在南投國小禮堂舉辦「梅子手作樂園」活動，吸引250名學童參與，由農會人員指導如何正確洗梅子，並講解梅子生長過程、特點與營養價值等。學童不僅學到洗梅子技巧，也參與簡單醃製過程，體驗農產品加工樂趣。（南投市公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年4月3日
南投市公所3日在南投國小禮堂舉辦「梅子手作樂園」活動，吸引250名學童參與，由農會人員指導如何正確洗梅子，並講解梅子生長過程、特點與營養價值等。學童不僅學到洗梅子技巧，也參與簡單醃製過程，體驗農產品加工樂趣。（南投市公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年4月3日
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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）南投梅子進入採收期，今年梅子品質佳，除縣府辦理南投梅子節加強曝光，南投市公所今天也辦理梅子手作活動，吸引國小學童體驗洗、醃梅子，盼孩童藉食農教育認識在地農產。

南投市公所今天在南投國小禮堂舉辦「梅子手作樂園」活動，吸引250名學童體驗洗梅子DIY，活動由農會人員指導學童如何正確洗梅子，並講解梅子生長過程、特點與營養價值等。學童不僅學到洗梅子技巧，還參與梅子的簡單醃製過程，體驗農產品加工樂趣。

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南投市長張嘉哲表示，現場也安排客家歌謠演出、舞蹈表演、親子互動遊戲、說故事及有獎徵答等，增加活動趣味；南投擁有豐富農業文化，透過這類活動讓孩童從小認識家鄉特產，進一步傳承地方文化，期待未來舉辦更多類似教育活動，透過實際動手了解在地農產。

另外，南投梅子節系列活動今天在仁愛鄉清流社區辦理親子製梅體驗，現場還有原住民歌舞表演、梅餐饗宴。鄉公所表示，仁愛鄉梅子進入最佳採收期，製梅是部落族人寶貴智慧，現場由專業製梅師帶領遊客透過敲打、搓揉、醃漬等傳統工序，親手製作脆梅。（編輯：張雅淨）1140403

南投梅子節
南投梅子節3/29開幕 體驗手作脆梅食農教育
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