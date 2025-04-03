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基隆麥金路兩度破管延誤供水 市府要求水公司檢討

2025/4/3 17:57
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（中央社記者沈如峰基隆3日電）基隆市麥金路一處地下自來水管線1日漏水，昨天開挖搶修完送水後又漏，只好再度開挖搶修，直到今天完成搶修復水，影響4.3萬用戶。市長謝國樑今天要求台灣自來水公司檢討。

位於麥金路「城上城」社區前方路面，1日凌晨3時許流出大量自來水，經自來水公司檢視後，研判為地下管徑1000公釐重要供水管線破管，隨即派員修復完成並供水，一度有4.3萬戶用水受到影響；但昨天下午，同處地下管線再度漏水，自來水公司再度開挖搶修，一直到今天上午8時起陸續恢復供水。

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謝國樑今天受訪說，希望最近發生爆管事件的自來水公司要深自檢討，因為已影響到基隆民生供水。雖意外發生在所難免，但一再發生不是基隆市民所期盼，希望自來水公司檢討，給市府一個說明。

自來水公司第一區管理處回應，再度漏水原因為當地管線橡圈硬化造成，已更換相關零件，並虛心檢討改進；自來水公司近年積極改善基隆市區地下老舊的管線，但這些管線多數位在市區要道地下，也盼在改善更新管線時，市府協助交通管制，以利作業。（編輯：龍柏安）1140403

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謝國樑
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