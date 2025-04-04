彰化5處入選百大文化基地 縣府續推多元旅遊體驗

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（中央社記者蕭博陽彰化縣4日電）彰化縣5大文化基地獲選百大文化基地，縣府今天表示，持續推動更多元文化體驗，結合周邊景點、鄉鎮特色場域、手作工藝、生態旅遊，打造專屬中部「濁水沃土」的文化旅遊路線。

八堡圳頭文化創生行動基地、王功海牛文化基地、田中窯創意園區、長源醫院—鹿港歷史影像館、洛津組合—鹿港大街創生基地，入選第1屆百大文化基地，5處各獲入選證明及新台幣50萬元獎勵，彰化縣長王惠美表示，代表地方文化價值和潛力獲肯定，也盼未來進行更多文化活動和創意計畫，成為交流與合作重要據點。

彰化縣文化局今天透過新聞稿表示，八堡圳頭文化創生行動基地長期將文化價值融入地方發展，整合跨域資源，每年依四季辦理特色活動，如春天「花現鐵道」、夏天「黑泥田」；王功海牛文化基地以延續海牛文化為出發點，動員居民參與，積極規劃海牛學校、培訓接班海牛，更將安排退休海牛與耕牛安養處所。

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田中窯創意園區近年成為具話題性貓村，除示範柴燒工法與提供陶藝體驗，也推動一日學徒與戶外教學；鹿港歷史影像館由熱愛老屋團隊以文史調研、空間修復、經營規劃為基礎，進行全週期修復及再利用，透過研究、訪談、文物及影像資料彙整，策劃多檔主題特展。

鹿港大街創生基地從地方特色出發，結合團隊多年蹲點及社區相處經驗，規劃建築空間、產業工藝、文化記憶等主題，融合地方青年與店家經驗分享，重現百年古鎮魅力；文化局表示，每處文化基地蘊藏獨特故事內涵，無論是工藝技術傳承、歷史脈絡發展、文化資產保護與再生，都讓彰化成為台灣文化璀璨縮影。（編輯：陳政偉）1140404