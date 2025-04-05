天氣忽冷忽熱 台東水稻葉稻熱病現蹤

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）最近天氣忽冷忽熱，台東水稻發生「葉稻熱病」，台東區農業改良場呼籲農民密切注意防範。

根據青農魏瑞廷、台東縣農會理事長楊招信觀測，台東縱谷和台東市區水稻田近日出現零星「葉稻熱病」。

農業部台東區農業改良場透過訊息回應表示，台東區農業改良場數日前也已監測到，並呼籲農民注意防範，避免疫情擴大。

台東農改場表示，時序入春，氣溫逐漸回暖，常伴有鋒面間續南下，導致氣候連日陰晴不定，早晚溫差大，田間濕度上升，為稻熱病好發生態。中央氣象署預報近期東部地區有局部短暫雨，為避免病害蔓延，台東農改場籲請農友密切注意防範。

台東農改場表示，「稻熱病」發生與氣溫、雨水及肥料有關，在氣溫忽冷忽熱不穩定時，水稻抵抗力會減弱，若遇上降雨或清晨葉面露水停滯較久時，葉表水膜能促使病原菌發芽侵入植株，可於短時間內爆發疫情；又田間施用過量氮肥會導致植株徒長，葉片柔弱，對病害之抗性降低，更加速病勢發展。

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病原菌感染葉片後，初期會在葉表形成灰綠色斑點，逐漸擴大成二端較尖之紡錘形病斑，病斑中間呈灰白色，邊緣赤褐色，外圍伴有黃暈，為主要辨識病徵。

台東農改場表示，農友若有防治相關問題，可洽台東農改場植物保護研究室，電話 089-325015。（編輯：張銘坤）1140405