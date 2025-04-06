加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市鮮奶週報明上路 持國小學生證超商、全聯及美廉社免費換
首頁 / 地方

台南水道博物館推親子共遊 學台語體驗在地文化

2025/4/6 13:47（4/6 13:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南山上花園水道博物館推出「鬥陣踅水道」活動，設置台語學習關卡，讓孩子在遊戲中學台語。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月6日
台南山上花園水道博物館推出「鬥陣踅水道」活動，設置台語學習關卡，讓孩子在遊戲中學台語。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南山上花園水道博物館在清明及兒童節連假期間推出「鬥陣踅水道」系列活動，搭配文化部「培育台語家庭」認證，並與社區合作，吸引不少親子檔一起學台語並體驗在地文化。

台南市政府文化局代理局長林韋旭告訴中央社記者，兒童節假期雖然市區活動很多，但水道博物館不只拚內容，更拚「人情味」，「鬥陣踅水道」活動主打台語學習與在地文化探索，搭配文化部「培育台語家庭」認證點數，是親子共學、社區共榮深度體驗。

林韋旭表示，活動首次結合在地社區元素，包括山上天后宮（玉二媽）、苦瓜寮朝天宮宋江陣與木瓜媽，設置3大台語學習關卡，透過社區廟埕、巷弄故事，讓孩子在遊戲中學台語、認識本地文化，完成集章任務還可獲得在地手工點心「魚拓燒」，帶遊客從水道走入社區，共享觀光產業帶來遊客人潮。

他說，山上區多個社區團體這次也共同參與活動規劃與執行，包括居民自發導覽、地方媽媽手作攤、青農合作市集等，不僅展示在地創意，也拉近博物館與社區距離。

google news透過 Google News追蹤中央社

林韋旭表示，今天登場的「踅水道學台語」課程，由「甜粅粅的虱目魚－台南台語共學團」帶來5場互動遊戲，從押韻接龍到道地詞彙猜謎，滿滿台味笑聲連連，親子共學溫度在春日午後慢慢醞釀。

館方人員指出，現場並安排與在地團體合作推出的「攀樹體驗」、「蜂遊趣」、「綠植手作體驗」等活動，盼將知識、手作與土地情感結合，扎根於來訪親子遊客心中。（編輯：陳仁華）1140406

#文化部
#文化局
#朝天宮
#台南市
#台語
#台南水道博物館
#林韋旭
林韋旭
「in臺南‧無影藏」競賽徵件 影像捕捉文資故事台南巷仔Niau公仔熱銷 文化局推創意圖分享投稿
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：