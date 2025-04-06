台南水道博物館推親子共遊 學台語體驗在地文化

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南山上花園水道博物館在清明及兒童節連假期間推出「鬥陣踅水道」系列活動，搭配文化部「培育台語家庭」認證，並與社區合作，吸引不少親子檔一起學台語並體驗在地文化。

台南市政府文化局代理局長林韋旭告訴中央社記者，兒童節假期雖然市區活動很多，但水道博物館不只拚內容，更拚「人情味」，「鬥陣踅水道」活動主打台語學習與在地文化探索，搭配文化部「培育台語家庭」認證點數，是親子共學、社區共榮深度體驗。

林韋旭表示，活動首次結合在地社區元素，包括山上天后宮（玉二媽）、苦瓜寮朝天宮宋江陣與木瓜媽，設置3大台語學習關卡，透過社區廟埕、巷弄故事，讓孩子在遊戲中學台語、認識本地文化，完成集章任務還可獲得在地手工點心「魚拓燒」，帶遊客從水道走入社區，共享觀光產業帶來遊客人潮。

他說，山上區多個社區團體這次也共同參與活動規劃與執行，包括居民自發導覽、地方媽媽手作攤、青農合作市集等，不僅展示在地創意，也拉近博物館與社區距離。

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林韋旭表示，今天登場的「踅水道學台語」課程，由「甜粅粅的虱目魚－台南台語共學團」帶來5場互動遊戲，從押韻接龍到道地詞彙猜謎，滿滿台味笑聲連連，親子共學溫度在春日午後慢慢醞釀。

館方人員指出，現場並安排與在地團體合作推出的「攀樹體驗」、「蜂遊趣」、「綠植手作體驗」等活動，盼將知識、手作與土地情感結合，扎根於來訪親子遊客心中。（編輯：陳仁華）1140406