加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股崩跌2065點創多項紀錄 台積電16年首見跳空跌停
首頁 / 地方

東豐快速道路揮別大甲溪斷橋景象 115年局部通車

2025/4/7 18:19（4/7 18:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市東豐快速道路第3標工程將在4月底與第4標工程接合，立法院副院長江啟臣（圖）7日邀集會勘，樂見工程邁向新里程碑，斷橋景象將走入歷史。（江啟臣辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月7日
台中市東豐快速道路第3標工程將在4月底與第4標工程接合，立法院副院長江啟臣（圖）7日邀集會勘，樂見工程邁向新里程碑，斷橋景象將走入歷史。（江啟臣辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市「東勢豐原生活圈快速道路」，停工後復工的第3標工程將與第4標接合，4月即將合攏，多年斷橋景象將走進歷史，接合工程將在4月底完工，中市府預計石岡、東勢段明年通車。

「東勢豐原生活圈快速道路」全線9.6公里，動工後歷經停工後又復工，第4、5標跨越大甲溪橋梁以及東勢段工程已完工，第1、2、3標曾因環評爭議停工，使得東豐快速道路在跨越大甲溪間出現「斷橋景觀」；2022年10月復工後，第3標工程預計4月與第4標接合，斷橋景象也將走入歷史。

立法院副院長江啟臣今天邀請內政部國土管理署、交通部高速公路局、交通部公路局、台中市建設局等單位現勘，了解東豐快速道路整體進度。

google news透過 Google News追蹤中央社

江啟臣指出，東豐快速道路工程歷經動工、停工、復工，多方因素讓工程成本倍增、時間延長，付出許多代價，但經各方努力，工程邁向新里程碑，「斷橋」合攏具有象徵意義，更是宣示全力施工決心，盼早日讓山城民眾使用便利、安全的快速道路。

建設局長陳大田表示，第3標石岡銜接至大甲溪橋梁與東勢段，工程預計4月底完工，將與第4標接合，預計115年進行石岡、東勢段局部通車，118年完成全線通車。（編輯：陳仁華）1140407

#內政部
#大甲溪
#江啟臣
#東豐快速道路
#石岡
#立法院
#交通部高速公路局
#陳大田
#國土管理署
江啟臣
台中旱溪媽祖遶境起駕行經11區 預計4/19回鑾赴美出席台商總會年會 江啟臣：台灣德州將增直航點
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：