東豐快速道路揮別大甲溪斷橋景象 115年局部通車
2025/4/7 18:19（4/7 18:31 更新）
（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市「東勢豐原生活圈快速道路」，停工後復工的第3標工程將與第4標接合，4月即將合攏，多年斷橋景象將走進歷史，接合工程將在4月底完工，中市府預計石岡、東勢段明年通車。
「東勢豐原生活圈快速道路」全線9.6公里，動工後歷經停工後又復工，第4、5標跨越大甲溪橋梁以及東勢段工程已完工，第1、2、3標曾因環評爭議停工，使得東豐快速道路在跨越大甲溪間出現「斷橋景觀」；2022年10月復工後，第3標工程預計4月與第4標接合，斷橋景象也將走入歷史。
立法院副院長江啟臣今天邀請內政部國土管理署、交通部高速公路局、交通部公路局、台中市建設局等單位現勘，了解東豐快速道路整體進度。
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江啟臣指出，東豐快速道路工程歷經動工、停工、復工，多方因素讓工程成本倍增、時間延長，付出許多代價，但經各方努力，工程邁向新里程碑，「斷橋」合攏具有象徵意義，更是宣示全力施工決心，盼早日讓山城民眾使用便利、安全的快速道路。
建設局長陳大田表示，第3標石岡銜接至大甲溪橋梁與東勢段，工程預計4月底完工，將與第4標接合，預計115年進行石岡、東勢段局部通車，118年完成全線通車。（編輯：陳仁華）1140407
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