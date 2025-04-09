蔣萬安拍板114年追加3.22億元預算 送市議會審議

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）台北市長蔣萬安昨天拍板今年首次追加減預算案，其中歲出追加3.22億元，以辦理「鮮奶週報」政策、擴大敬師禮金發放對象及天母棒球場優化計畫等，送請市議會審議。

台北市主計處說明，今年度台北市總預算第一次追加（減）預算案包含歲入追加新台幣75.83億元、歲出追加3.22億元。歲入追加主因是中央撥付普通統籌分配稅款。

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歲出部分，主計處指出，主要為辦理補助國小以下學童每週1瓶乳品或豆漿的「鮮奶週報」，追加9200萬元經費；擴大敬師禮金發放對象至私立教保服務機構，追加1214萬4000元；天母棒球場優化計畫，追加3650萬元等。

此外，主計處表示，為因應北捷遊憩事業股份有限公司預計7月1日成立，台北捷運公司依規定提報今年度台北捷運公司附屬單位預算修正案暨北捷遊憩公司創業預算案，內容為北捷公司收入減少5.16億元、支出減少5.09億元；北捷遊憩公司收入5.41億元、支出5.17億元。（編輯：張銘坤）1140409