國產材推廣里程碑 花蓮高農首用在地柳杉木課桌椅

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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）花蓮高農率花蓮各校之先，與林保署花蓮分署合作，採用在地疏伐的國產柳杉木材，委由工廠製造學生課桌椅，希望起示範作用，不僅校園設備升級，更是國產材推廣重要里程碑。

國立花蓮高級農業職業學校校長梁宇承今天在記者會中表示，過去森林科、土木科教學是採用進口木材，自2、3年前開始，和林保署花蓮分署合作，開始製做一些小木件或文創商品，未來可以針對國產材設計產品；培育木工人才部分也研擬較長期的計畫。這一次課桌椅，首批30套，經費約新台幣33萬元，接下來會逐年汰舊換新。

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策接受媒體聯訪表示，柳杉材質較穩定，30、40年前種植的樹木，現在可以疏伐，柳杉在台灣大面積種植，花蓮從萬榮鄉的西林一直到最南的長良等6條林道都有柳杉蓄積量。

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黃群策說，柳杉木材是軟硬適中，可以多元應用，包括建築用板模、課桌椅、裝潢材料等都是。民國107年林業保育署就宣布是國產材元年，使用國產木材的成本會高一點，但是跟三弘木業合作模式，生產成本盡量降低，未來希望能降至與國外進口木材能夠競爭。

黃群策指出，這批柳杉木課桌椅不僅低碳環保，木材來源合法，專屬追溯條碼，確保永續利用，符合CNS標準，安全耐用，提升學習品質，深化環境教育，讓學生親身體驗國產木材魅力，這不僅是校園設備升級，更是國產木材推廣的重要里程碑，可說是「永續教育 X 林業創新」的合作成果。（編輯：李淑華）1140409

花蓮高農與農業部林業及自然保育署花蓮分署合作，採用在地疏伐的國產柳杉木材，委由工廠製造學生課桌椅，首批30套，接下來會逐年汰舊換新。中央社記者李先鳳攝 114年4月9日