新北議會談對等關稅 藍稱執政無能 綠指搞政治話術

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北9日電）針對美國對台實施對等關稅衝擊，新北市議會國民黨團表示，中央還搞大罷免是「執政無能股民遭殃」；民進黨團表示，把民團發起的罷免和股災畫上等號，是最廉價的政治話術。

國民黨黨團書記長王威元今天與黨籍議員林國春、林金結等人召開記者會，針對美國對台灣課徵32%對等關稅，造成股市重挫，指民進黨黨公職整日無心國政搞大罷免，「執政無能，股民遭殃」。

王威元表示，日本首相石破茂在美國宣布對等關稅的第一天就說是國難，但民進黨政府面對國難當頭，無心國政，而是讓黨公職人員搞大罷免、挑撥社會對立，如果民進黨真的無心執政，只會鬥爭，無能的政府，要讓多少股民血本無歸。

民進黨團總召廖宜琨回應表示，國民黨混淆視聽，川普對全球課徵關稅，台灣是受害者，不是加害者。此時應該團結對外，而不是在台灣內部製造更多對立，把台股下跌錯怪到政府頭上，根本是混淆視聽、政治操作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，大罷免是由民團發起的罷免不適任立委，國民黨應該要想想為何人民要罷免不適任立委，國民黨試圖把民團發起的罷免和全球股災畫上等號，是最廉價的政治話術，簡直是「竹篙套菜刀」。

民眾黨新北市議員陳世軒認為，這幾天新北市長侯友宜陸續公布救濟方案，盼減少產業衝擊，除了補貼、產業可延期或分期繳納稅捐，期待北北基桃四市合作，協助地方產業度過這波亂流，為產業開拓一條活路。（編輯：林恕暉）1140409