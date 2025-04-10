仁德滯洪池花旗木 進入最佳賞花期

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市仁德滯洪池沿步道旁栽種不少花旗木，以往每年約3月中下旬花季，盛開場景吸引大批賞花人潮，今年受氣候影響較晚開花，近日陸續綻放，將進入最佳賞花期。

中華醫事科技大學校園緊鄰仁德滯洪池，近日不少教職員和學生藉地利之便前往賞花、拍照，開心迎接被稱為學校後花園的滯洪池區花旗木花季。

中華醫大人員告訴中央社記者，仁德滯洪池和校園以三爺溪相隔，在校園就可遠眺綠意盎然的滯洪池景觀，每年3月堤岸旁的紅花風鈴木和花旗木綻放時，師生更是賞花「報馬仔」，奔相走告花況同時，也利用課餘就近前往賞花拍照，分享親朋好友。

中華醫大表示，以往仁德滯洪池堤岸都是紅花風鈴木先綻放，不過因為紅花風鈴木植株零散、數量較少，比較難襯出花海盛景，反而是種在北堤岸長約300至400公尺長的花旗木步道，年年在3月底盛開，吸引不少追花者呼朋引伴相偕賞花。

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校方指出，今年受氣候影響，以往在3月底就花況茂盛的花旗木步道，清明連假花開仍不如預期，直到近日才見大量綻開，枝頭佈滿粉嫩胭紅，吸引不少師生利用課餘前往賞花，拍美照兼打卡分享。

中華醫大指出，114年全國中等學校運動會擊劍比賽場地在中華醫大體育館，18日至19日為賽前練習和正式比賽日，選手屆時可就近賞花紓壓；另外，因進入到仁德滯洪池道路不寬，提醒賞花民眾注意交通安全。（編輯：吳素柔）1140410