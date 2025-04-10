雲林蒜頭豐收 市場需求增後市看俏

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（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）雲林大蒜種植面積及產量占全國95%，受去年風災、大雨影響，今年產季延後半個月；蒜農說，今年氣候適合蒜頭生長，平均每分地較去年增收1至2成，最近市場需求大，後市看俏。

根據農糧署統計，雲林縣種植面積約4800公頃，占國內總產量95%，為全國最大的大蒜產地。

農糧署中區分署透過新聞稿說明國產大蒜每年9至10月播種，經過約6至7個月的生長期，於隔年3至4月進入採收期，本期作因去年颱風延後種植，且今年冬季低溫期較長，預估產季較往年略為延後半個月。

台灣蒜農協會理事長林俊甫今天接受中央社記者電訪時說，今年蒜頭種植面積較去年減少，可是氣候卻適合蒜頭生長，每分地都有2800台斤到3000台斤的產量，較去年多出約1到2成，加上進口蒜減少，庫存已不多，所以濕蒜價格從一開始的每台斤新台幣33元，漲到現在最高40元。

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林俊甫指出，雲林今年種蒜面積約少200公頃，但因豐收，總體產量未減，加上從阿根廷進口蒜量價格高昂，而埃及蒜頭價高再加上高關稅，市場競爭力小，所以市場對於本土蒜頭的需求量增加，蒜頭後市看漲。

為提升國產大蒜產業競爭力，農糧署持續推動產地輔導措施，協助農民透過機械種植及大蒜乾燥中心進行標準化處理，確保大蒜品質穩定並提升市場競爭力。（編輯：吳素柔）1140410