南鐵地下化已逾9成 台南車站新建工程地面站體上梁

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市區鐵路地下化計畫進度超過9成，台南車站新建工程地下站體結構已完成，鐵道局南部工程分局今天舉行地面站體上梁典禮，後續持續推展內部建築裝修及機電工作。

鐵道局南部工程分局發布新聞稿指出，台南市區鐵路地下化台南車站新建工程地下站體結構已完成，正進行室內裝修及機電設備安裝，並同步交付給軌道、電車線、號誌、通訊等系統工程共同施工，目前工程進展順利，今天安排工程團隊相關人員等祭拜祈福後，一同見證上梁儀式。

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鐵道局南部工程分局表示，台南市區鐵路地下化計畫截至今年3月底，整體計畫進度已達90.3%，台南車站地下化工程克服緊鄰鐵路營運路線高度安全施工挑戰、施工用地受限及臨軌鋼構工程夜間斷電封鎖後施工辛勞工作，今天完成台南車站東出入口鋼構工程上梁里程碑，後續持續推展內部建築裝修及機電工作。

鐵道局南部工程分局指出，台南車站設計規劃以多元旅運及生活服務設施滿足通勤與觀光需求，並滿足站區與周邊建物連結需求，使站區機能提升且完善，盼能帶動周邊區域更新及整體都市發展。（編輯：陳仁華）1140410