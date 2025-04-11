青年習農12年 潘琮詠奪屏東金鑽鳳梨評鑑冠軍

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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏東正值金鑽鳳梨產季，縣府舉辦優質金鑽鳳梨評鑑，39組報名參加，由首度參賽的36歲青農潘琮詠奪冠，他退伍後返鄉習農12年，不斷鑽研獲佳績。他感動表示「當農夫也不錯。」

屏東縣副縣長黃國榮今天出席評鑑會頒獎典禮致詞指出，今年鳳梨因為氣候關係，退酸速度沒那麼快，整體風味呈現酸甜溫和感，品質佳。而鳳梨為屏東重要外銷果品，代表屏東精神，未來將會持續推動外銷市場及加工開拓，讓消費者感受來自國境之南的熱情。

黃國榮說，產季開始，明天也會有果農到台北希望廣場進行展售行銷活動，另外在農會合作社、電商平台、量販通路等，都可以買得到屏東鳳梨。

縣府農業處表示，屏東鳳梨種植面積達3482公頃，約占全台32%，年產量11萬6268公噸，位居全台第1；這次的評鑑由產官學等方面專家，共同依重量、甜度、外觀、風味與口感優勢，挑選前3名、優勝及甜度王。

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奪得今年屏東金鑽鳳梨評鑑冠軍的36歲青年農民潘琮詠，接受媒體聯訪表示，從小就看著家人務農，退伍之後決定承接家業，至今已經有12年，認為「當農夫其實也不錯，我農夫我驕傲。」

潘琮詠說，多年來跟在前輩身邊學習，不斷精進與改進，漸漸發展出自製的液肥，加入牛奶、雞蛋等，當然田間管理也是關鍵，才能種出優質鳳梨。（編輯：李錫璋）1140411