花蓮西瓜受寒害生長延緩 農政單位勘災

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）今年初接連低溫來襲，花蓮壽豐鄉西瓜受寒害影響、生長遲緩，瓜農粗估至少3成瓜苗受損，且西瓜成熟時間恐延後。花蓮縣政府今天組成會勘小組，確認受損狀況。

壽豐鄉林姓農民在東華大橋下種植超過10甲西瓜田，他說，雖然瓜苗看起來外觀翠綠，但仔細看藤苗有的長、有的短，長得不平均，類似狀況至少有3成。

林姓農民說，瓜苗成長初期遇到低溫導致生長遲緩、瓜苗枯死換苗，都是造成瓜苗生長時間點不平均，預估今年會延後10天以上出藤，西瓜很可能會有大有小，實際會影響到什麼程度，得再觀察。

民進黨籍花蓮縣議員林則葹說，瓜農反映從西部育苗場買到的瓜苗就有受損，前端寒害已造成瓜苗受傷，生長過程又遇低溫，長得不健康，以後西瓜品質會受影響，甚至有裂果等遲發性災損，希望專業農政單位能儘早評估，提供救助。

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花蓮縣府農業處、花蓮區農業改良場及農糧署東區分署今天組成勘災小組，前往壽豐鄉、鳳林鎮共4處西瓜田勘災。

農業處長陳淑雯說，已掌握壽豐、鳳林有西瓜田寒害狀況，待勘災小組確認受損狀況及面積，若受災面積達2成以上，會協助申請天然災害救助，呼籲農民若發現作物生長狀況異常，盡快向當地鄉鎮市公所通報。（編輯：李錫璋）1140411