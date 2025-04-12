中市停車繳費無紙化 機車停車計次路段綁定代扣

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市政府試辦機車綁定金融、電信代扣繳，停放在機車計次（每日每次新台幣20元）停車路段上，開單員透過結合開單PDA車牌辨識系統掃瞄車牌，不再主動開立紙本停車繳費通知單。

台中市交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫指出，市府去年推出月票無紙化，今年加碼試辦機車停車收費綁定金融、電信代扣繳，機車已綁定代扣繳者將不開立紙本停車繳費通知單。

停管處指出，已辦理代扣繳的機車車主不要誤以為未被開立停車繳費單，至於未辦理綁定代扣繳的民眾，開單員仍會開立機車停車繳費通知單。

他表示，停車開單員使用結合開單PDA車牌辨識系統，經由PDA掃瞄車牌，立即將車牌轉為文字檔，並與系統比對是否已為開單車輛，無須由人工輸入車牌判別，避免車牌號碼輸入的誤差率，已綁定代扣繳的民眾也不受遲繳困擾。

葉昭甫說，台中市提供民眾停車多元化的繳費服務，包括超商代收、金融或電信綁定代扣繳服務，近年來很多民眾已使用代扣繳管道，不必有停車單過期忘繳、停車單遺失或毀損等問題，還能減少紙張使用、減少砍伐樹木、減少碳排放量。

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交通局提到，市府去年開立30多萬張機車綁定代扣繳的停車繳費通知單，換算成A4紙張，約4萬7619張A4紙，若以每張A4紙18克的CO2二氧化碳為基準計算，可減少85萬7142克CO2排放量，民眾可從停車綁定代扣繳響應節能，省下臨櫃繳費時間。

台中市停車管理處提醒，已有綁定機車金融、電信代扣繳的市民，想知道台中市機車計次收費路段資訊，可至台中市停車管理處網站查詢便民服務的「停車相關資訊」，搜尋「台中市停車收費範圍路段（路邊機車）」項下查詢。（編輯：林恕暉）1140412