加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大阪世博「大屋根」打造世界最大木建築 蘊含福島震後復興希望
首頁 / 地方

竹苗會考新制 入推會：改善B級範圍過大困境

2025/4/12 11:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平、郭宣彣、魯鋼駿新竹市12日電）竹苗區國中會考計分將從3級分制改為5級分7積點制並增加1分扶助弱勢積分。入推會表示，將B級分為3個等級分數，可改善B級範圍過大困境，降低分數錯置組數。

高科技產業發展帶來人口移入，不同於其他縣市縮減高中入學名額，竹縣市府都設法為公立高中增班，以因應入學需求。尤其新竹縣市的高中職名額有限，也讓高中職入學成為竹苗區家長學生的關心焦點。

竹苗區高級中等學校入學推動工作小組（入推會）已決議，國中教育會考成績將從3級分制（A為6分、B為4分、C為2分），改為5級分制（按A為6分、B++為5分、B+為4分、B為3分、C為2分），即A與C得分不變，將B再分為3個等級分數，扶助弱勢（經濟弱勢、地域弱勢、身分弱勢）身分外加1分；適用對象為目前國小六年級的學生。

竹市府教育處表示，若某甲學生獲得4A8+、1B++、寫作三級分，現行3級制積分為28分，新制5級制計算則可積分29分，積點32.4分；若某乙學生獲得4A8+、1B、寫作三級分，現行3級制積分為28分，在新制5級制積分27分，積點30.4分。

教育處說，從上述例子可見，透過積分比序較細緻的調整，成績可見區別，能鼓勵科科均等及學生努力能多獲+，讓學生拚上心中理想的學校。

擔任本屆入推會主席的竹縣府教育局長楊郡慈表示，新制比序項目將從總積分、均衡發展積分、志願序位積分、多元學習表現積分等依序進行比序，若以上4個序位都獲同分；就會再依序比教育會考總積分，其次是教育會考總積點，最後再比各科（國、數、英、社、自）標示。

楊郡慈指出，當各高中報名人數超過招生名額時，會依照竹苗區免試入學比序項目及順序進行比序，序位高者優先錄取。

楊郡慈舉例，若是教育會考積分相同就會進到積點比序，積點算法為A++、A+、A、B++、B+、B、C分別對應7到1積點，同時採計作文，作文成績從零到6級分，相對應可得0、0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1積點。

楊郡慈指出，5級分制可改善B級範圍過大困境，且降低分數錯置組數，促進志願選填研判落點準度，而積點則是將各科成績轉換7到1點加上作文點數，提升作文及標示重要性，凸顯科科等值的效果，讓每一科答題正確率反映在比序上。

楊郡慈說，先比積分再比積點，除保障教育會考成績排序，更兼顧學生各科學習平衡與促進高中優質教育的推動。

google news透過 Google News追蹤中央社

1名家長表示，現行3級制只以ABC三種區間計分，讓至少在B++以上，甚至是A、A+等程度的孩子被混在約占50%的「基礎」程度群中，難以凸顯優勢，認為7級分制才能細分、有鑑別度。

1名教師指出，以往竹苗區成績落在A、B級之間的高分群學生不少，導致部分學生想進第一志願的競爭相當激烈，以新竹科學園區實驗中學為例，錄取分數5A10+、寫作5級分以上，新竹高中5A6+、新竹女中5A4+，改制5級分後，對頂尖學生影響不大，但對於部分B級前段學生，可能因此較有機會擠進前三志願或心中理想學校。（編輯：林恕暉）1140412

#竹市府教育處
#教育處
#楊郡慈
#新竹科學園區
楊郡慈
竹東中山國小旁道路改善完工 通學休憩一舉兩得
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：