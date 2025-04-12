竹苗會考新制 入推會：改善B級範圍過大困境

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（中央社記者管瑞平、郭宣彣、魯鋼駿新竹市12日電）竹苗區國中會考計分將從3級分制改為5級分7積點制並增加1分扶助弱勢積分。入推會表示，將B級分為3個等級分數，可改善B級範圍過大困境，降低分數錯置組數。

高科技產業發展帶來人口移入，不同於其他縣市縮減高中入學名額，竹縣市府都設法為公立高中增班，以因應入學需求。尤其新竹縣市的高中職名額有限，也讓高中職入學成為竹苗區家長學生的關心焦點。

竹苗區高級中等學校入學推動工作小組（入推會）已決議，國中教育會考成績將從3級分制（A為6分、B為4分、C為2分），改為5級分制（按A為6分、B++為5分、B+為4分、B為3分、C為2分），即A與C得分不變，將B再分為3個等級分數，扶助弱勢（經濟弱勢、地域弱勢、身分弱勢）身分外加1分；適用對象為目前國小六年級的學生。

竹市府教育處表示，若某甲學生獲得4A8+、1B++、寫作三級分，現行3級制積分為28分，新制5級制計算則可積分29分，積點32.4分；若某乙學生獲得4A8+、1B、寫作三級分，現行3級制積分為28分，在新制5級制積分27分，積點30.4分。

教育處說，從上述例子可見，透過積分比序較細緻的調整，成績可見區別，能鼓勵科科均等及學生努力能多獲+，讓學生拚上心中理想的學校。

擔任本屆入推會主席的竹縣府教育局長楊郡慈表示，新制比序項目將從總積分、均衡發展積分、志願序位積分、多元學習表現積分等依序進行比序，若以上4個序位都獲同分；就會再依序比教育會考總積分，其次是教育會考總積點，最後再比各科（國、數、英、社、自）標示。

楊郡慈指出，當各高中報名人數超過招生名額時，會依照竹苗區免試入學比序項目及順序進行比序，序位高者優先錄取。

楊郡慈舉例，若是教育會考積分相同就會進到積點比序，積點算法為A++、A+、A、B++、B+、B、C分別對應7到1積點，同時採計作文，作文成績從零到6級分，相對應可得0、0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1積點。

楊郡慈指出，5級分制可改善B級範圍過大困境，且降低分數錯置組數，促進志願選填研判落點準度，而積點則是將各科成績轉換7到1點加上作文點數，提升作文及標示重要性，凸顯科科等值的效果，讓每一科答題正確率反映在比序上。

楊郡慈說，先比積分再比積點，除保障教育會考成績排序，更兼顧學生各科學習平衡與促進高中優質教育的推動。

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1名家長表示，現行3級制只以ABC三種區間計分，讓至少在B++以上，甚至是A、A+等程度的孩子被混在約占50%的「基礎」程度群中，難以凸顯優勢，認為7級分制才能細分、有鑑別度。

1名教師指出，以往竹苗區成績落在A、B級之間的高分群學生不少，導致部分學生想進第一志願的競爭相當激烈，以新竹科學園區實驗中學為例，錄取分數5A10+、寫作5級分以上，新竹高中5A6+、新竹女中5A4+，改制5級分後，對頂尖學生影響不大，但對於部分B級前段學生，可能因此較有機會擠進前三志願或心中理想學校。（編輯：林恕暉）1140412